Donne in architettura: una mostra al Maxxi di Roma

Da Charlotte Perriand ai collettivi anni '70, da Elizabeth Diller a giovani promesse "realizzate” come Lu Wenyu e Frida Escobedo. La mostra "Buone nuove. Donne in architettura” aspira a documentare il modo in cui la presenza di nuove figure stia infondendo nuove forze nell’architettura contemporanea, ponendo particolare attenzione al lavoro degli studi diretti o co-diretti da progettiste donne.

Inaugurata il 16 dicembre 2021 e visibile fino al 11 settembre 2022 al Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra è sponsorizzata da Groupama.

Le stanze espositive raccontano il modo in cui la professione dell’architetto sia cambiata nell’ultimo secolo. La figura dell’“architetto integrale” si è andate definendo a partire dagli anni ’20 del secolo scorso, emergendo tra arte, politica e società, e si evoluta nel ruolo di interpretazione e trasformazione della relazione tra l’individuo e lo spazio, che sia esso abitativo, privato, pubblico o verde.