Roma, due incendi in pochi giorni: vanno a fuoco un'officina e una casa cantoniera

Un capannone adibito a carrozzeria alla periferia di Roma, in via di Malagrotta, è stato parzialmente distrutto da un incendio, scoppiato nel pomeriggio di ieri, 24 dicembre. Ad andare in fiamme anche tre autocarri, parcheggiati all'interno del deposito. Inoltre, in un locale adiacente è stato rinvenuto un corpo carbonizzato. Intervenuti sul posto sei mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Al momento, le cause del rogo non sono chiare e le indagini in corso.

Martedì scorso, 21 dicembre, un altro incendio, scoppiato in una casa cantoniera in via della Muratella Mezzana, tra Roma e Fiumicino, aveva portato alla scoperta del cadavere di una donna, una clochard, che si era introdotta nell'edificio per ripararsi dal freddo. Il cadavere della donna è stato scoperto durante le operazioni dei pompieri, intervenuti sul posto per domare le fiamme. Sono intervenute anche le forze dell’ordine, per identificare il corpo. Anche in questo caso, gli inquirenti sono a lavoro per scoprire le cause dell'incidente.