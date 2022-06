Immacolata, il Papa all'alba rende omaggio alla Madonna di piazza di Spagna

Solo. Sotto alla colonna dell'Immacolata in piazza Mignanelli, a pochi passi da Piazza di Spagna, a Roma. Solo nel buio Papa Francesco ha reso omaggio alla Madonna nel giorno della festa dell’Immacolata.

Solo con le sue preghiere per chiedere a Maria il miracolo della cura, parola che in sé porta il prendersi cura di malati, di popoli in guerra, affamati e colpiti dalla crisi climatica. Cura per la conversione. Cura che, come spesso Francesco ricorda, sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri.

Anche lo scorso anno il Papa aveva scelto le sei del mattino per il suo omaggio nel giorno dell’Immacolata, una scelta fatta per evitare assembramenti. I vigili del fuoco, subito dopo che Francesco ha lasciato la piazza, come avviene dal 1923, con l'autoscala hanno portato i fiori, dono del Pontefice, in cima al monumento dedicato all'immacolata concezione.

Dopo aver lasciato Piazza di Spagna, Papa Francesco ha raggiunto Santa Maria Maggiore dove ha continuato la preghiera davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani. Poco dopo le 7:00 ha fatto ritorno in Vaticano, rende noto la sala stampa della Santa Sede.