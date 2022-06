Lang Lang torna in Italia dopo 4 anni, pandemia e una brutta tendinite.

Dice di aver scoperto il piano guardando ‘Tom e Jerry’. Ha iniziato a suonarlo a tre anni. E forse se la musica classica è diventata più popolare tra i giovani è anche grazie a lui.

Lang Lang, pianista straordinario nato città più popolosa della Cina, è tornato ad esibirsi in Italia dopo 4 anni. Fermo a causa di una tendinite e lontano dalle scene per due anni, ha appena calcato il palco della Scala, a Milano, e quello di Santa Cecilia, a Roma, portando il capolavoro di Bach e le sue Variazioni Goldberg che ha definito un "Everest musicale" e sulle quali la sua ricerca si è sviluppata per venti anni.

Salito alla ribalta occidentale alla fine degli anni Novanta, Lang Lang è diventato un’icona per i giovani appassionati di musica e uno dei primi 'fenomeni social' del terzo millennio: 100 milioni di dischi venduti, 130 concerti l'anno, gran produzione di libri didattici, documentari e film.

Il suo genio fa discutere: considerato "l'artista più intenso nel mondo della musica classica" dal New York Times, ha recentemente dichiarato di essere molto attratto dalla musica pop.

Ho suonato con i Coldplay a New York, si è esibito ai Grammy Awards con i Metallica, con Pharell Williams e con leggende del jazz come Herbie Hancock. Nel 2008 ha fondato la ‘Lang Lang International Music Foundation’ per il sostegno e la formazione di pianisti del domani. Nel 2013 è stato designato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite come Messaggero di Pace impegnato nell'educazione globale.

Ha suonato per la prima volta in pubblico che non aveva ancora compiuto cinque anni e a tredici ha vinto il primo premio al Concorso Čiajkovskij. Nel 2011 ha ricevuto la più alta onorificenza cinese dal Ministro della Cultura della Repubblica Popolare Cinese e nel 2016 è stato invitato dal Vaticano e ha suonato per papa Francesco, ma in tour si emoziona quando “riceve foto e video del suo piccolo, adorabile furfante”, nato da poco.