Materiali di riciclo per riqualificare un parco

L'associazione CartArtis, fondata nel 2012 da sole donne sensibili alle problematiche del recupero dei materiali, ha voluto coinvolgere tutta la cittadinanza del comune di Formello, alle porte di Roma, per la realizzazione di un progetto "Percorso nell'eco-arte"

Il progetto ha portato alla realizzazione di un percorso espositivo, composto da una serie di installazioni artistiche interamente realizzate con materiali di riciclo, per riqualificare un'area parco e renderla anche fruibile per grandi e piccoli.

Per la realizzazione del progetto l’associazione Cartartist ha coinvolto tutta la cittadinanza, organizzando dei laboratori dove è stato possibile per i partecipanti apprendere le tecniche di riciclo creativo, sviluppando così una maggiore sensibilità sul tema del recupero e del riuso dei materiali, dai pneumatici ai raggi delle biciclette.

CartArtist nel 2016 ha allestito il MARF (Museo dell’Arte del Riciclo di Formello). Un luogo magico ed unico dove ogni materiale di recupero prende nuova vita.

Lo spazio è stato progettato per offrire a bambini, famiglie e a chiunque si voglia avvicinare, laboratori creativi dell’arte del riciclo con approccio ludico-didattico in cui vengono insegnate stimolanti e divertenti tecniche, studiate per le diverse fasce d’età, al fine che ognuno possa esprimere la propria creatività e immaginazione trasformando oggetti di scarto in opere d’arte.