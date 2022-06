Mattarella agli azzurri: "Siete andati oltre i vostri limiti, lo farete anche a Pechino"

Si è svolta al al Quirinale la cerimonia della consegna del Tricolore ai portabandiera dell'Italia ai Giochi olimpici e paralimpici di Pechino 2022. Il presidente Mattarella ha consegnato il tricolore ai portabandiera, Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli.

"Benvenute e benvenuti al Quirinale" esordisce il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi agli atleti olimpici e paralimpici: "Inizia per voi un'avventura affascinante", afferma il presidente, che oltre agli auguri si complimenta anche "per questo che c'è alle spalle in termini di lavoro, sacrificio, allenamento, concentrazione, motivazione", che "suscita nei giovani la passione per la fatica sportiva, grazie al vostro esempio".

Mattarella ha voluto anche sottolineare che "lo sport paralimpico, come ha detto il presidente Luca Pancalli, è cresciuto molto grazie ai suoi atleti ed è una misura di civiltà della nostra società". Il presidente ha anche ricordato come lo sport abbia tenuto compagnia e dato speranza agli italiani dall'inizio della pandemia: "E' stato smentito un cliché di un popolo italiano indisciplinato, incline alla creatività" perché agli atleti non è mai venuta meno la dedizione e la preparazione costante. "In questa pandemia tutti gli atleti, olimpici e paralimpici, hanno dimostrato di saper andare oltre i propri limiti. Sono certo che voi farete lo stesso a Pechino. I nostri concittadini si aspettano tante medaglie, ma anche che rendiate onore al nostro Paese e alla bandiera"

In vista della partenza per le Olimpiadi invernali, "siete seguiti da tanto affetto da tutti gli italiani, e io tra questi. Auguri", ha concluso il capo dello Stato.

Prima del capo dello Stato, il saluto di Giovanni Malagò e Luca Pancalli: "Per sette anni lei è stato il nostro presidente, il nostro faro", ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel ringraziare il presidente della Repubblica, giunto a fine mandato. "Le diciamo grazie - ha aggiunto Malagò - questo ennesimo incontro è una formidabile sottolineatura della sua infinita, costante, umana, competente attenzione nei confronti dello sport italiano".

"In questi sette anni il mondo paralimpico è esploso e lei c'è sempre stato. Questa pandemia ci ha tolto gli abbracci, ci ha costretto alle mascherine, ci ha impedito di guardare il sorriso delle persone, ma abbiamo forse imparato a leggere negli occhi, che sono lo specchio dell'anima. E noi nei suoi occhi abbiamo capito molto. Noi non le riconsegneremo la bandiera, ma è meglio così: perché questo cerchio di affetto e stima non si chiuderà mai", ha detto il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.

"Sono qui con la bandiera a rappresentare lo sport paralimpico a Pechino. E' un grande onore essere stato scelto dal Presidente Pancalli. La bandiera non rappresenta solo me, ma anche tutto il mondo paralimpico. Sarà una Paralimpiade eccezionale. Ognuno di noi darà il 100 per 100. La cosa importante però è che ogni atleta ha una storia e dei valori che vuole raccontare e tramite le gare riusciamo a farlo, una storia che a molti ancora oggi sfugge", ha detto Giacomo Bertagnolli, portabandiera italiano ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022.

"Ripenso spesso alla chiamata che ho ricevuto a metà febbraio quando mi ero infortunata e da lì a poco avrei avuto i Mondiali a Cortina, in casa mia. Lei, signor presidente, mi chiamò e mi esortò a guardare oltre, verso quelli che sarebbero stati i traguardi lontani di Pechino 2022. Mi esortò di guardare nel mio cuore e andare avanti. La ringrazio con tutta me stessa. Cercheremo di essere garanti del tricolore, rappresentando al meglio il Paese", dice la portabandiera azzurra alle Olimpiadi invernali di Pechino, Sofia Goggia, rivolta al presidente della Repubblica.

Goggia, a margine della cerimonia, parla anche delle sue aspettative: "Cosa aspettarmi dai Giochi? Non saprei, tutti hanno sempre tante aspettative per le Olimpiadi, ma lo sci è fatto di mille variabili e io di sicuro prometto che darò il mio meglio per essere la migliore Sofia". Infine, un passaggio sulla responsabilità del suo ruolo dopo i grandi risultati della prima parte della stagione. "La pressione è il succo dello sport, c'è chi la regge e chi si fa schiacciare ma atleti del nostro calibro devono sapere come gestirla e nonostante il peso sulle spalle devono saper concentrarsi solo sulla performance", ha concluso l'azzurra.