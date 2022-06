L'appello di Papa Francesco: "Dare dignità al lavoro, basta morti"

Messa di Natale nella Basilica di San Pietro, anticipata come lo scorso anno alle 19.30. Papa Francesco presiede la celebrazione eucaristica della nascita di Gesù e dice nell’omelia: “Dio è nella piccolezza. Ecco il messaggio: Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta.”

Bergoglio insiste sul concetto di piccolezza del Bambino Gesù appena nato, del Signore che viene al mondo: “Lasciamoci attraversare da questo scandaloso stupore. Colui che abbraccia l'universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole, deve essere scaldato. La tenerezza in persona ha bisogno di essere coccolata. L'amore infinito ha un cuore minuscolo, che emette lievi battiti. La Parola eterna è infante, cioè incapace di parlare. Il Pane della vita deve essere nutrito. Il creatore del mondo è senza dimora. Oggi tutto si ribalta: Dio viene al mondo piccolo”.

Per questo, il Papa invita a chiedere a Dio di poter apprezzare “la grazia della piccolezza”: “Signore, insegnaci ad amare la piccolezza. Aiutaci a capire che è la via per la vera grandezza. Ma che cosa vuol dire, concretamente, accogliere la piccolezza? Per prima cosa vuol dire credere che Dio vuole venire nelle piccole cose della nostra vita, vuole abitare le realtà quotidiane, i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al lavoro. È nel nostro vissuto ordinario che vuole realizzare cose straordinarie".

Un richiamo continuo, quello di Bergoglio nel corso dell’omelia, ai poveri e agli ultimi: "Accogliere la piccolezza significa abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo nei poveri. Sono loro i più simili a Gesù, nato povero. Ed è in loro che Lui vuole essere onorato. In questa notte di amore un unico timore ci assalga: ferire l'amore di Dio, ferirlo disprezzando i poveri con la nostra indifferenza. Sono i prediletti di Gesù, che ci accoglieranno un giorno in Cielo”.

Il Papa pronuncia parole forti anche contro il dramma dei morti sul lavoro, dicendo: “Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo.” Nelle ore precedenti il Pontefice, sul suo profilo Twitter, aveva preparato i fedeli alla Messa di questa sera scrivendo: “Perché sia davvero Natale, non dimentichiamo questo. Dio viene a stare con noi e chiede di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, specialmente dei più poveri, deboli e fragili, che la pandemia rischia di emarginare ancora di più.”

All’inizio della celebrazione, Papa Francesco aveva svelato la statua del Bambino, baciandola e incensandola. Un significativo atto di devozione anche di fronte all'icona della Madonna Salus Populi Romani, cui è particolarmente legato: l’anno scorso, infatti, nella celebre preghiera solitaria in piazza San Pietro del 28 marzo 2020, quando implorò Dio di uscire dalla pandemia, Bergoglio si era soffermato in preghiera proprio davanti alla Vergine che protegge il popolo di Roma (e, con esso, tutta la cristianità).