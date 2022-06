Papa Francesco dona siringhe e dispositivi allo Spallanzani per le vaccinazioni dei cittadini

Nel giorno del suo compleanno Papa Francesco ha fatto pervenire allo Spallanzani, attraverso la sua elemosineria apostolica, siringhe e altri dispositivi sanitari utili alla vaccinazione dei cittadini. A renderlo noto è il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma Francesco Vaia.

"Accanto agli auguri per il suo compleanno desidero sottolineare questo gesto del Pontefice - aggiunge Vaia - che si unisce idealmente a quello dello Spallanzani che donò 500mila euro al Vaticano per vaccinare i più poveri. Evidenzia anche l'attenzione alla vaccinazione, strumento fondamentale per sconfiggere il Covid, e all'internazionalizzazione della lotta alla pandemia. Nessuno si salva da solo - ha rimarcato il direttore dello Spallanzani - Si deve andare oltre la visione di cortile". Vaia ha poi lanciato un nuovo appello a "liberalizzare i brevetti e a vaccinare nei paesi più poveri".