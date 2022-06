Dove mangiare, vestirsi e dormire a Roma: la guida della Comunità di Sant'Egidio per i senzatetto

Soltanto a Roma sono circa 8.000 le persone costrette a vivere in condizioni di povertà estrema. Secondo le stime della comunità di Sant’Egidio, almeno 2.500 dormono in strada e altrettante trovano rifugio in edifici abbandonati o altri insediamenti. Solo una parte può contare sull’ospitalità di centri parrocchiali (1.700) o di strutture convenzionate con il Comune (800).

Eppure la solidarietà non manca e nelle molte città in cui opera la Comunità crescono i punti di assistenza e ricovero a cui rivolgersi. La “Guida Michelin dei poveri”, giunta ormai alla sua 29esima edizione, ne raccoglie indirizzi e contatti per offrire ai senza tetto uno strumento utile alle prime necessità, e ai volontari la possibilità di mettersi a disposizione più facilmente. Assieme alle persone senza fissa dimora (oltre 50mila in tutta Italia secondo l’Istat), aumentano infatti anche quelle che hanno voglia di dare una mano, cresciute del 20% nel 2018.