La "Tosca" debutta al Teatro dell'Opera di Roma

Speciale il legame che Vittorio Grigolo, tenore aretino di fama internazionale, ha con la "Tosca", capolavoro di Giacomo Puccini che il 4 dicembre ha debuttato al Teatro dell'Opera di Roma.

In questa edizione, diretta dal Maestro Paolo Arrivabeni, Grigolo, a quarantaquattro anni, veste i panni Mario Cavaradossi, il pittore rivoluzionario protagonista dell'opera. Nel 1990 lo stesso palcoscenico lo vide debuttare, a soli tredici anni, nel ruolo del pastorello di questo stesso titolo, nella memorabile edizione con Luciano Pavarotti.

Un vero e proprio trionfo per il tenore (anche divulgatore televisivo ed ospite del Festival di Sanremo), che si è commosso per i lunghi applausi alla fine della prima rappresentazione che ne precede altre tre, nel mese di dicembre, e quattro, nella prima settimana di novembre 2022.

L'opera romana per eccellenza è in scena per la settima stagione consecutiva. La regia è di Arianna Salzano, che he riprende quella affidata, dal 2015, ad Alessandro Talevi, intervenendo pochissimo sulla drammaturgia e mettendo in scena le dettagliate didascalie di Puccini a sostegno della partitura.

Questa rappresentazione vede il debutto, all'Opera di Roma, di Saioa Hernández, soprano spagnolo, nel ruolo della protagonista, mentre il barone Scarpia, capo della polizia e rivale di Cavaradossi, è affidato a Roberto Frontali già più volte nel ruolo.

La prima assoluta della Tosca fu proprio sul palcoscenico del Costanzi (nome del Teatro fino al 1928, in onore del suo costruttore) il 14 gennaio 1900, alla presenza di Puccini stesso.

L'allestimento attuale vede le scene ed i costumi pensati da Adolf Hohenstein per la versione dell'epoca, con la ricostruzione dei bozzetti originali dei tre luoghi simbolo: Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese, Castel Sant’Angelo, affidati a Carlo Savi e gli abiti ripresi da Anna Biagiotti. Le luci sono di Vinicio Cheli.

Il Coro del Teatro dell’Opera di Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani e sono in scena anche gli allievi della Scuola di Canto Corale, per rappresentare quest'opera simbolo della lirica stessa, raccontata dal “più cinematografico dei compositori”, come viene ricordato Puccini per il senso della narrazione, i colpi di scena e l’invenzione dei leitmotiv.