Roma, annullato concerto di Capodanno al Circo Massimo

Niente "concertone" a Capodanno, niente 15mila spettatori in piedi al Circo Massimo ad aspettare la mezzanotte del 31 dicembre ballando sulle note di Coez, Blanco e Tommaso Paradiso. Il tradizionale evento di Capodanno della Capitale, per il secondo anno consecutivo, è annullato per Covid. Di fronte all'evoluzione della curva epidemiologica, con quella che prende sempre più le sembianze di una quarta ondata di Covid, Roma è costretta a rinunciare all'idea di un quasi ritorno alla normalità. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Cultura del Campidoglio, Miguel Gotor, intervenuto stamattina nella seduta della commissione capitolina Politiche sociali.

Anche l’alternativa del “concertino”, che avrebbe previsto 4-5mila posti a sedere distanziati è stata scartata.

''Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un'organizzazione impeccabile per la sicurezza” ha affermato in una nota Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale. E ammette, “Sono davvero rammaricato, ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei romani e evitare assembramenti che possono aggravare una situazione pandemica che, pur sotto controllo, presenta aspetti preoccupanti. Per questo dopo aver sentito anche il parere delle autorità competenti e la Prefettura siamo costretti ad annullare il Concertone di Capodanno''.