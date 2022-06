Roma, incendio in una casa cantoniera: nel rogo muore una donna

Ancora un incendio, ancora una persona morta, questa mattina, a Roma. L’allarme è scattato alle 6.30, alla periferia Sud della capitale. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense è intervenuta per sedare un incendio scoppiato in una casa cantoniera abbandonata sita al civico 28 di via della Muratella Mezzana. I pompieri si sono fatti largo tra le fiamme e hanno trovato il corpo di una donna che giaceva in terra priva di sensi e l'hanno trascinata all'esterno. Si tratta di una senza fissa dimora che, purtroppo, nell'incendio ha perso la vita. Le generalità della donna sono ancora sconosciute. È probabile che l’incendio si sia sviluppato da un fuoco acceso per riscaldare l’ambiente. Oltre ai Vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine.