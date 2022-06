Sciopero generale Cgil-Uil. Landini: "Una battaglia per cambiare il Paese"

Le manifestazioni di oggi "Insieme per la giustizia", accompagnano lo sciopero generale proclamato dai due sindacati, Cgil-Uil, contro la manovra del governo Draghi, considerata insoddisfacente soprattutto sul fronte del fisco, della scuola, della sanità e delle pensioni, ma anche delle politiche industriali, del contrasto alle delocalizzazioni e alla precarietà.

Uno stop di 8 ore che riguarda lavoratori pubblici e privati e servizi, a partire dai trasporti. Escluse dalla protesta la scuola (che ha già scioperato venerdì scorso) e la sanità, esonerata sin dall'inizio per salvaguardare il diritto prioritario alla salute in questa fase di emergenza pandemica.

Cinque le piazze: Roma, Milano, Bari, Cagliari, Palermo. Per le due confederazioni "la legge di Bilancio e i provvedimenti messi in campo non danno risposte sufficienti. Vogliamo dei cambiamenti concreti per le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati e le pensionate e per rafforzare la coesione sociale e territoriale", si legge nel volantino preparato da Cgil e Uil per lo sciopero.

Per il leader Cgil, Maurizio Landini "sta aumentando la distanza tra il palazzo della politica e il Paese. Noi invece diamo voce al disagio sociale che c'è nel Paese". "Oggi è l'avvio di una mobilitazione perché pensiamo che il Paese vada cambiato, con una riforma fiscale e delle pensioni degna di questo nome. È l'inizio di una battaglia -ha proseguito Landini dal palco della manifestazione principale in piazza del Popolo a Roma - noi stiamo dando voce a chi invece vuole che in questo Paese si affermi la giustizia sociale e perché il mondo del lavoro torni a essere centrale. Siamo stati convocati per lunedì per discutere di pensioni. Noi ci andiamo perché vogliamo una riforma vera. Non ci accontentiamo di qualche leggera modifica o aggiunta. Non ci fermeremo, lo sciopero e le piazze di oggi ci dicono che non siamo noi a essere isolati. Lo sono quelli che non hanno il consenso".

Per il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri "Oggi ci sono cinque piazze piene. È strano dire che non rappresentiamo il Paese reale. Il Paese ha bisogno di risposte, che finora non sono sufficienti".