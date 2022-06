Beni all'asta, Gina Lollobrigida non sarà parte civile nel processo contro il suo factotum

Gina Lollobrigida non può costituirsi parte civile nel processo in cui si discute del furto dei suoi beni. Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha respinto l'istanza del difensore della grande stella del cinema di casa nostra, Antonio Ingroia, nel processo a carico di Andrea Piazzolla, ex manager della società che gestiva i beni dell'attrice, considerato da lei come un figlio. Sotto accusa, insieme a lui, anche il ristoratore Antonio Salvi. Entrambi sono ritenuti responsabili di circonvenzione di incapace. Avrebbero messo all'asta circa 350 oggetti preziosi- tra tavolini, specchi, sedie, armadi, candelieri, panche, sgabelli e tappeti- presenti in casa dell'attrice quando ha deciso di ristrutturare il suo appartamento, sfruttando "lo stato di vulnerabilità" della Lollobrigida. A rappresentare la vittima, dunque, non è il suo avvocato, ma quello nominato dall'amministratore giudiziario.

La gestione dei beni della "Lollo" e la battaglia contro il figlio

Come è stato stabilito da numerose perizie psichiatriche, già dibattute fino in Cassazione, Lollobrigida non sarebbe in grado di amministrare i suoi beni a causa di un "indebolimento della corretta percezione della realtà". A richiedere al giudice tutelare di affidare la gestione delle finanze della madre a un amministratore esterno è stato il figlio dell’attrice, Milko Skofic. La diva si è sempre battuta contro le decisioni del giudice e del suo amministratore e, insieme al suo avvocato, ha sempre difeso le sue capacità psichiche, andando anche contro suo figlio. "Ormai mio figlio non ragiona più, da quattro, cinque anni", ha detto in una recente intervista a "Domenica in". A ottobre la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Lollobrigida rispetto alla procedura di amministrazione di sostegno. Secondo i giudici d'appello l'attrice è "bisognosa di assistenza nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione inerenti alla gestione del suo patrimonio e di società".

Di parere opposto è l'avvocato Ingroia che, ritenendo idonee le capacità della sua assistita, non concorda con il provvedimento preso dai giudici, respingendo la sua istanza per rappresentare la "Lollo". "Non può essere estromessa", ha detto l'avvocato al quotidiano La Repubblica. E ancora: "Ritengo che il provvedimento originario sull'apertura dell'amministrazione di sostegno, sia stato ingiusto. L'esito dell'udienza di oggi è una conseguenza di quella ingiustizia. A breve presenterò un'istanza per chiedere la revoca dell'amministratore di sostegno".