Il cancelliere tedesco è a Roma per il primo incontro bilaterale tra i due Paesi dopo Merkel. Un "piano d'azione" comune da rinnovare ogni anno: è questo l'obiettivo della prima visita a Roma da cancelliere di Olaf Scholz. A quanto scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), il progetto si trova ancora "in uno stadio preliminare", ma rappresenta il segno che i due Paesi intendano "dare una nuova dinamica" alla relazione tra i due Paesi.

In prospettiva, il "piano d'azione" prevede un vertice bilaterale ai cui parteciperanno capi di governo, di Stato e i principali ministri. Inoltre, ogni tre mesi un ministro parteciperà rispettivamente a una riunione di governo dell'altro Paese. In poche parole: non è solo una visita di cortesia quella del neo cancelliere tedesco, che era stato a Roma l'ultima volta il 29 ottobre, ancora nelle vesti di ministro delle Finanze del governo di Angela Merkel. Stando alle anticipazioni, al colloquio con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oltre ai temi bilaterali, saranno affrontati i grandi dossier internazionali come i rapporti con la Russia e la Cina.

Tra Berlino e Roma si lavora dunque ad un “accordo d’amicizia” con convergenze concrete in tutti gli ambiti più rilevanti, dalla difesa alla questione dei migranti, dalla politica energetica all’economia, dalla sicurezza alla cultura. E chi lo sta negoziando, anche nei ministeri degli Esteri, lo fa proprio per cementare un rapporto al di là delle contingenze politiche.

Nell'incontro tra Scholz e Draghi fissato per le 14, anche il tema della riforma del Patto di stabilità: com'è noto, Roma e Parigi spingono verso un ammorbidimento delle regole e premono su Berlino in particolare per quel che riguarda gli investimenti e la possibilità di allentare le maglie circa le modalità di abbattimento del debito dei singoli Paesi. È un fronte sul quale finora Scholz ha sempre preferito mostrarsi prudente, tornando di volta in volta ad affermare che il Patto è già sufficientemente "flessibile".