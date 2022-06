Morta Rosa Hanan, era sopravvissuta ad Auschwitz e aveva 101 anni

Rosa Hanan, nata a Rodi nel 1920, è morta questa notte a Roma. Aveva 101 anni. Nel luglio 1944 era stata deportata insieme alla madre e al fratello, a seguito di un rastrellamento nella comunità ebraica di Rodi. Dopo un mese di viaggio fu portata ad Auschwitz-Birkenau, dove fu immatricolata con il numero A-24360 e, costretta a svolgere lavori molto pesanti, vide morire gran parte delle sue compagne. Alla fine del 1944 fu trasferita a Dachau e successivamente a Kaufering, Landsberg e Türkheim. Nel giugno 1945 riuscì a fuggire insieme ad altre tre connazionali di Rodi. Attesero l'arrivo degli alleati nascoste in una fattoria. Dopo la liberazione, Rosa non tornò a Rodi, ma si trasferì a Milano, dove incontrò Giuseppe Mallel, anche lui originario di Rodi e sopravvissuto ai campi di sterminio, che diventò poi suo marito.

"Ci ha lasciati Rosa Hanan Mallel z.l Originaria di Rodi, aveva condiviso con Sami Modiano l’orrore della deportazione ad Auschwitz". Lo scrive su Twitter Ruth Dureghello presidente della comunità ebraica romana. "Insieme a lei perdiamo un altro pezzo della Memoria, lasciando un vuoto incolmabile. Ci stringiamo attorno alla famiglia con sincero affetto", aggiunge.

"Era l'unica persona di Rodi che avevo qui a Roma che potevo frequentare come una sorella", ricorda Sami Modiano, altro importante sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e attivo testimone della Shoah, che ha condiviso con Rosa l'infanzia, l'orrore di Auschwitz e tanti bei momenti a Roma.

"Rosa aveva cinque anni più di me: era una delle donne di Rodi, di quelle vere; faceva parte di questa grande famiglia, si faceva voler bene”, continua Modiano dalle pagine del portale Shalom della Comunità ebraica di Roma. “Ci incontravamo spesso: io andavo a pranzo a casa sua e lei veniva da me, abbiamo festeggiato insieme i matrimoni dei suoi figli. Facevo parte della sua felicità. C'era un forte legame. La sua scomparsa per me è un grande dolore".

Con Rosa Hanan scompare un'altra importante testimone della Shoah, una donna che si era impegnata sempre a tramandare il ricordo dell'Olocausto, anche incontrando studentesse e studenti e facendo interventi nelle scuole.