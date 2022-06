Al via le visite guidate alle Tombe di Fadilla e dei Nasoni sulla via Flaminia antica, a Roma

Aprono al pubblico due tesori dell'antica via Flaminia: le tombe di Fadilla e dei Nasoni, mausolei di grande interesse storico e archeologico che erano stati al centro di un accurato intervento di restauro che ne aveva consentito la riapertura al pubblico in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018.

Su iniziativa del funzionario responsabile, Roberto Narducci, e dell'archeologa, Barbara Ciarrocchi, i due siti, distanti circa 400 metri l'uno dall'altro, da oggi, per ogni terzo giovedì del mese, saranno gratuitamente aperti alle visite.

I due edifici funerari risalgono al II secolo dopo Cristo e si trovano all'ottavo chilometro della via Flaminia. Entrambe le tombe sono scavate nel tufo e impreziosite da un'elegante decorazione fatta di mosaici, pitture e stucchi. La Tomba di Fadilla, che deve il suo nome a una piccola lapide marmorea con una epigrafe funeraria dedicata alla moglie Fadilla dal marito, è stata scoperta nel 1923 è databile alla fine del II secolo d.C. Conserva praticamente intatte le sue decorazioni interne, a partire dal mosaico bianco e nero del pavimento, fino alle pitture sulla volta e sulle pareti che rappresentano animali e figure umane. La Tomba dei Nasoni invece, scoperta nel 1674, ha subito varie avversità, ma resta una testimonianza di grande importanza di età antoniniana. E' costituita da un ambiente rettangolare con volta a botte, articolato in tre nicchie in ogni lato lungo e una parete di fondo. La decorazione alterna riquadrature in stucco a pitture con soggetti mitologici e le nicchie presentano scene di sopravvivenza dopo la morte e la speranza di un luogo di beatitudine.

"Riaprire i luoghi della cultura in modo ordinario - secondo Daniela Porro Soprintendente Speciale di Roma - con l'opportunità di programmare le visite e dare la possibilità a più persone di accedere ai monumenti, è un impegno significativo e costante della Soprintendenza. Soprattutto in un caso come quello dei Mausolei di Saxa Rubra, ancora poco conosciuti, e che si inseriscono in un contesto più ampio di valorizzazione dei siti posti lungo la Via Flaminia, insieme all'Arco di Malborghetto e alla Villa di Livia".

È consentito l’accesso, nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, a un massimo di dieci persone per turno. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e la prenotazione, aperta fino alle ore del mercoledì precedente l’apertura, è obbligatoria.