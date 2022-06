Amadeus al Tg1: "I Måneskin saranno tra i superospiti del Festival di Sanremo 2022"

I Måneskin tornano a Sanremo, non come concorrenti, ma come superospiti. A dare l'annuncio è stato il direttore artistico del Festival Amadeus, nel corso del Tg1 delle 20.

La prima serata del festival, in programma dal 1° al 5 febbraio, sarà "la serata Måneskin", per celebrare i trionfi che la band ha inanellato. "Loro sono il gruppo più cercato, amato, desiderato e premiato al mondo in questo momento. Li ringrazio per aver accolto il mio invito", ha detto Amadeus.

La band romana aveva iniziato proprio da Sanremo 2021 la marcia trionfale che li ha portati prima alla vittoria dell'Eurovision Song Contest e poi alla scalata della classifiche internazionali, con una notorietà globale che ha permesso loro di essere chiamati dai Rolling Stones ad aprire la data di Las Vegas del loro tour e dal Coachella festival come ospiti.

In questi giorni sono tornati negli Usa, dove saranno anche ospiti del popolare show Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio.

"Siamo prontissimi, non vediamo l'ora"

In precedenza lo stesso conduttore aveva annunciato la presenza come ospiti di Checco Zalone e Cesare Cremonini. "Siamo prontissimi di tornare, non vediamo l'ora", ha detto il frontman Damiano in collegamento dagli Stati Uniti. "Sarà davvero bellissimo, una grandissima emozione e vogliamo ringraziare Amadeus per questa opportunità", hanno aggiunto gli altri componenti del gruppo romano.