Autovelox automatici, multa annullabile se manca la foto

Una sentenza che potrebbe fare storia: tutte le multe rilevate dagli autovelox - comminate senza documentazione fotografica - potrebbero essere annullate. Una sentenza del giudice di pace di Cassino, nel Lazio, che potrebbe creare un importante precedente. Il magistrato ha annullato una sanzione per eccesso di velocità di un'automobile, in un paesino in provincia di Frosinone, "perché per il verbale è necessaria una immagine in giudizio". In particolare - scrive il giudice - se il verbale è stato redatto in ufficio e cioè in un momento successivo a quello dell'infrazione.

La multa annullata dal ricorso

La sanzione annullata con sentenza n.2430 era stata elevata per eccesso di velocità, a seguito dell'esame delle prove fotografiche scattate dall'autovelox e visionate in ufficio da agenti accertatori. Inoltre - scrive ancora il magistrato - al momento dell'infrazione "non erano presenti a bordo strada, né l'agente che aveva poi redatto il verbale, né un operatore della Stradale".

Il verbale non ha fede privilegiata

"Per questo motivo - si spiega nel provvedimento - il verbale proposto non ha fede privilegiata, rispetto alla presunta infrazione contestata". La mancanza della disponibilità dell'immagine scattata dall'Autovelox, è così - scrive il giudice - risultata determinante per l'accoglimento del ricorso presentato dalla guidatrice sanzionata. Da qui, l'accoglimento del ricorso presentato al giudice di pace e l'annullamento del verbale.

La Prefettura chiamata in giudizio, doveva provare la legittimità del provvedimento oggetto del ricorso, con "l'obbligo di provare la legittimità della sanzione". Ma in questo caso non era riuscita a depositare "alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell'automezzo, risalire al modello ed agli altri elementi utili alla sua identificazione".