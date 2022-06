Bandiera nazista e saluto romano al funerale, perquisite le abitazioni di militanti di Forza Nuova

Si sono svolte stamattina le perquisizioni delle abitazioni di 8 componenti di Forza Nuova effettuate dalla Digos della Questura di Roma e dai carabinieri del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del comando provinciale. Sono indagati in seguito ai fatti successi il 10 gennaio ai funerali di Alessia Augello , 44enne militante di Forza Nuova deceduta per una trombosi 3 giorni prima. In quella occasione, la bara è stata avvolta da un drappo rosso su cui campeggiava la svastica nera in campo bianco e il feretro è stato salutato con il saluto fascista , braccio destro alzato e mano tesa, scandendo all'unisono la parola "presente!". Il video di quanto accaduto è stato pubblicato sul sito di Open ed è stato ripreso anche dalle tesate di molti paesi esteri.

I reati per i quali si è aperta l'indagine sono "Riorganizzazione del disciolto partito fascista (Legge Scelba)" e "organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i vari scopi l'incitamento alla discriminazione all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Legge Mancino)".

Il tema non è banale: la legge Scelba, formalmente (formalmente legge 20 giugno 1952, n. 645) istituisce il reato di "apologia del fascismo" che spesso viene evocata in occasione di manifestazioni o assembramenti di varia natura in cui compaia un riferimento al partito sciolto il 27 luglio 1943 come l'utilizzo proprio del saluto romano fascista. È avvenuto ad esempio anche in occasione di alcuni raduni no-vax organizzati dal generale Antonio Pappalardo nei mesi scorsi.

Molte fonti citano un post su Facebook di Stefania Vesica, famigliare di Alessia Augello: "La famiglia, gli amici e Alessia stessa scomparsa a Roma il 7 gennaio scorso prendono le distanze e si dissociano da quello che è accaduto all'esterno della chiesa di Santa Lucia dopo i funerali", post che adesso non è più rintracciabile sul social.

Anche la diocesi romana si è dichiarata molto dispiaciuta e non a conoscenza di quello che è avvenuto fuori dalla chiesa dopo la funzione. In un post, sempre su Facebook, si legge: "A tale proposito intendiamo esprimere la nostra profonda tristezza, delusione e disappunto per quanto si è verificato prendendo le distanze da ogni parola, gesto e simbolo utilizzati all'esterno della chiesa"