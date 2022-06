Oggi l'autopsia di Ginevra, la bimba di 2 anni morta di Covid al Bambino Gesù di Roma

Si terrà oggi all'Inmi Spallanzani di Roma l'autopsia di Ginevra la bimba di 2 anni deceduta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove era arrivata dalla Calabria in condizioni disperate.

"Quando è arrivata in ospedale era già in condizioni critiche e non è neanche passata da pediatria ma è stata subito inviata a fare tac polmonare e cerebrale perché aveva avuto le convulsioni". A spiegarlo il primario di pediatria dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro Giuseppe Raiola parlando della vicenda della bimba di 2 anni positiva al covid morta ieri nell'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita sabato sera con un volo d'urgenza dell'aeronautica militare. "È stata subito intubata - ha aggiunto Raiola - e portata in terapia intensiva dove si sono resi conto che serviva l'Ecmo che a Catanzaro non c'è. Quindi è stato deciso immediatamente il trasferimento a Roma. All'arrivo a Catanzaro era già in condizioni critiche e da quello che hanno riferito i genitori la bambina era sana. Sarà l'autopsia a chiarire".

Ginevra Soressa, viveva a Mesoraca, comune di poco più di 6000 abitanti, con la mamma Rossella, una laurea in scienze pedagogiche e il papà Giuseppe Sorressa, carabiniere, era stata prima ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Ma per l'aggravarsi delle sue condizioni la sera del 28 gennaio era stata trasferita nel reparto pediatrico e rianimazione dell'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro. Il precipitare della situazione ha costretto i medici a decidere un nuovo trasferimento alla volta di Roma.

Arrivata a Roma "già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali", "la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in Ospedale" si legge nella nota congiunta dell'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, dopo i disperati tentativi sanitari di riportarla alla vita.

Una famiglia quella di Ginevra pro vaccini, come testimoniano i molti post pubblicati dalla mamma su Fb. Sono giorni di cordoglio per il piccolo paese di Mesoraca, comune in provincia di Crotone in Calabria, dove è residente la famiglia. Il sindaco proclamerà il lutto cittadino il giorno dei funerali.