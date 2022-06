Calcio, Covid: mercoledì incontro Governo-Regioni-Lega su serie A

Mercoledì si terrà un incontro tra il governo, le regioni e la Lega calcio per decidere le regole per assicurare la regolarità del campionato, minacciato dal dilagare dei casi positivi tra i giocatori. Si tratta di una "riunione per uniformare le regole e garantire il campionato", così il ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, annunciando la partecipazione anche del ministro della Salute Roberto Speranza, e del sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali.

Garantire il campionato

L'obiettivo dell'incontro, spiega il ministro, è quello di garantire il prosieguo del campionato nonostante l'aumento dei casi: "Anche negli ultimi giorni -così la Gelmini- abbiamo avuto diverse decisioni e diverse interpretazioni di situazioni apparentemente analoghe, con le Asl spesso contrapposte alla Lega Serie A". Per questo - ha concluso la ministra - "è in atto un approfondimento ed il tema verrà trattato mercoledì 12 gennaio, durante una Conferenza Stato-Regioni convocata ad hoc".