Caso Shalabayeva, al processo d'appello saranno sentiti nuovi testi

Nuovi testimoni compariranno davanti ai giudici di Appello di Perugia nel corso del processo di secondo grado per il caso di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa dall'Italia nel 2013, insieme alla figlia Alua, che allora aveva sei anni. È stata infatti accolta, dopo tre ore di camera di consiglio, la richiesta, avanzata dai legali dei funzionari di polizia condannati in primo grado, di riaprire l'istruttoria dibattimentale. Saranno sentiti l'ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, il pm Eugenio Albanonte e l'allora procuratore aggiunto Nello Rossi. I giudici non hanno invece accolto la richiesta di sentire come testimone l'ex consigliere del Csm Luca Palamara, né quella di acquisire agli atti le interrogazioni parlamentari sulla vicenda e le relative risposte. L'udienza è stata quindi rinviata al 4 aprile prossimo per ascoltare le testimonianze dei tre magistrati.





La vicenda

In primo grado erano stati condannati a cinque anni e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici Renato Cortese, all'epoca capo della squadra mobile di Roma, e Maurizio Improta, ex capo dell'ufficio immigrazione. Cinque anni anche per i funzionari dalla mobile Luca Armena e Francesco Stampacchia. Ai funzionari dell'Ufficio immigrazione Vincenzo Tramma e Stefano Leoni erano state inflitte pene per rispettivamente quattro anni e tre anni e sei mesi. A tutti era stata contestata l'accusa di sequestro di persona. Due anni e mezzo infine la condanna per falso nei confronti dell'allora giudice di pace Stefania Lavore: questo reato è probabile che cada ora in prescrizione.

Shalabayeva, la notte tra il 28 e 29 maggio 2013, venne prelevata insieme alla figlia dalla polizia dalla loro abitazione di Casalpalocco, una zona residenziale alle porte di Roma, dove gli investigatori si erano recati in cerca del marito. L'espulsione, avvenuta il 31 dello stesso mese, fu motivata dal ritrovamento di un passaporto ritenuto falso.

"Sono stata soddisfatta della decisione di primo grado - aveva detto ieri Shalabayeva all'agenzia Ansa - Alcuni dei protagonisti del mio rapimento sono stati severamente condannati. Da questo punto di vista, è stata fatta giustizia. Lo stato di diritto ha prevalso. Per me, che vengo da un Paese dove tutto è arbitrario, questo mi ha dato una sensazione molto speciale e rassicurante. La decisione di primo grado ha dato a mia figlia Alua, a me e a tutta la mia famiglia il conforto di una sentenza giusta, che è tutt'altro che comune per noi"

Nei giorni scorsi il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, rispondendo a un'interrogazione del deputato pd Carmelo Miceni, aveva parlato di un'espulsione avvenuta nel rispetto delle norme: Shalabayeva si è detta "scioccata" da questa posizione, ricordando la sentenza con cui la Cassazione nel luglio 2014 aveva accolto il ricorso contro l'espulsione contestandone la "manifesta illegittimità"