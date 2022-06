Chi è Carlo Nordio, l'ex magistrato che ama i libri antichi e l'equitazione

È nato a Treviso nel 1947. È un ex magistrato, impegnato per oltre 30 anni in inchieste “scomode”, dalle cooperative rosse nel Triveneto al Mose di Venezia. Già negli anni Ottanta aveva indagato sulla branca veneta delle Brigate rosse. In quel periodo, si occupò anche dei sequestri di persona messi in atto nella sua regione. Procuratore aggiunto a Venezia sino alla pensione, nel 2017, è da anni una voce critica della magistratura, di cui denuncia storture, eccessi e a suo dire “abusi di potere”.

Proposto inizialmente da Giorgia Meloni, è con Marcello Pera e Letizia Moratti nella rosa dei candidati del centrodestra al Quirinale. Di lui, in tempi più recenti, si conoscono le posizioni espresse in veste di pubblicista su varie testate nazionali (il Messaggero) e locali (Il Gazzettino Veneto). È stato anche consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo e le stragi (1997-2001) e presidente della Commissione per la riforma del codice penale (2002-2006). Ha espresso le sue posizioni in libri e altre pubblicazioni, tra cui Emergenza giustizia (1999), In attesa di giustizia (2010), La stagione dell’indulgenza (2019).

Ama l’equitazione e i libri antichi, di cui è un appassionato collezionista e raffinato lettore. In passato lo si è anche intravisto a Parigi, sui Lungosenna, dove andava ad acquistarli.