Da Camilla Cederna a Milena Gabanelli: tutte le donne candidate alla Presidenza della Repubblica

Dai 4 voti presi dalla giornalista Camilla Cederna nel '78 ai 256 di Nilde Iotti (1992), fino alle ultime votazioni del 2015 con le 37 preferenze per la deputata Luciana Castellina. Nella storia del colle i nomi dei candidati al femminile si contano su un palmo di mano, mentre non c'è gender gap tra i nomi "bruciati" alla vigilia dell'elezione della prima carica dello stato, indistintamente di sesso maschile o femminile: ultima fu la fondatrice di Report Milena Gabanelli nel 2013: fuori dal palazzo il Movimento cinque stelle aveva organizzato le "Quirinarie", raccogliendo per lei online 5.796 voti dal blog di Beppe Grillo, ma poi fu lei stessa a sfilarsi da una competizione che stava per passare in parlamento. La parità di genere è ben incisa negli articoli 3, 37 e 51: "La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Eppure, in 75 anni di vita della repubblica italiana, sono state solo tre le donne assurte alla terza carica dello stato, la Camera dei deputati: è il 20 giugno 1979 quando viene eletta Nilde Iotti. Un incarico che detenne per quasi 13 anni, attraverso tre legislature, attraversando gli anni del terrorismo, fino al 22 Aprile 1992: il terremoto giudiziario di "mani pulite". Poi fu la volta di Irene Pivetti (16 aprile 1994), e di Laura Boldrini (16 marzo 2013). E per il Senato della repubblica? Bisogna attendere il 24 marzo 2018 per avere la prima presidente donna, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nata nel 1946: l'anno prima della nascita della Costituzione italiana. C'è voluto tutto l'arco di vita della democrazia repubblicana per avere una seconda carica dello stato al femminile.

"La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" Articolo 51, Costituzione della Repubblica Italiana

Ansa Camilla Cederna

Cronistoria: tutte le donne candidate a Presidente della Repubblica 1978 Le prime donne ad essere votate furono Camilla Cederna, Eleonora Moro e Ines Boffardi, votate durante uno scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Giovanni Leone si era appena dimesso dopo la campagna stampa dell'Espresso - con gli articoli proprio di Camilla Cederna - sullo scandalo Lockheed, mentre solo un mese e mezzo prima l'Italia aveva vissuto il dramma dell'assassinio di Aldo Moro per mano delle Br dopo 55 giorni di sequestro. L'elezione - che avrebbe portato Sandro Pertini al Quirinale, dopo sedici scrutini - alla prima votazione vide comparire nell'urna 4 voti per la giornalista dell'Espresso, tre per Eleonora Moro - moglie dello statista Dc assassinato - e due per la Boffardi: partigiana di fede democristiana nonchè prima donna nominata sottosegretario alla Presidenza della Repubblica. Le due preferenze registrate per la Boffardi - raccontano le cronache parlamentari - scatenò qualche risata nell'emiciclo: toccò a Sandro Pertini - in quel momento ancora Presidente della Camera - bacchettare i colleghi dicendo: "Non c'è nulla da ridere, anche una donna può essere eletta".

"Colleghi, non c'è nulla da ridere, anche una donna può essere eletta" Sandro Pertini

Wikipedia Ines Boffardi

1985 Alle elezioni successive - che in un solo scrutinio porteranno Francesco Cossiga al Colle - oltre a Camilla Cederna raccolse tre voti anche Tina Anselmi - ex partigiana e politica della Democrazia Cristiana, nonché prima donna a diventare ministro della Repubblica.

LaPresse Tina Anselmi

1992 Nelle votazioni più delicate della storia - era l'anno del terremoto giudiziario e politico dell'inchiesta "mani pulite" - Tina Anselmi fu nuovamente votata ottenendo 19 preferenze. Ma soprattutto per molti scrutini - ce ne vollero ben 16 per eleggere Oscar Luigi Scalfaro - il partito democratico della sinistra indicò come sua candidata di bandiera - per la prima volta nella sua storia - una donna, Nilde Iotti: raccolse un massimo di 256 voti, insufficienti per superare il quorum.

Ansa Nilde Iotti

1999 Alle elezioni che incoronarono con un solo scrutinio Carlo Azeglio Ciampi furono depositate nell'urna 16 schede per Rosa Russo Iervolino e 15 per Emma Bonino: la leader dei radicali era stata protagonista di una campagna di opinione "Emma for president", che aveva raccolto molti consensi nei sondaggi, ma che non si concretizzò in uno speculare consenso in Parlamento.

Ansa Emma Bonino

2006 Nel 2006, circolarono i nomi di Emma Bonino e di Anna Finocchiaro come candidate, oltre a Franca Rame, candidata dal leader di Italia dei Valori Antonio Di Pietro, che ottiene 24 voti. Due voti invece andarono a Lidia Menapace. Sarà eletto Giorgio Napolitano.

Ansa Anna Finocchiaro

2013 Nel 2013 - all'indomani di elezioni politiche che non avevano espresso alcuna maggioranza autosufficiente - il Parlamento in seduta comune si riunì ed in rapida successione "impallinò" due candidature che sembravano - secondo i rumors di palazzo ed i giornali dell'epoca - blindate: prima non passò il segreto dell'urna l'ex leader sindacale Franco Marini, poi Romano Prodi. E' questo l'anno in cui fuori dal Palazzo il Movimento cinque stelle aveva organizzato le "quirinarie" per scegliere il suo candidato: la più votata fu la fondatrice di report Milena Gabanelli, che prese quasi 6000 preferenze online sul blog del movimento, e che però, si disse indisponibile. Al primo scrutinio Emma Bonino ottenne 13 voti ed Anna Finocchiaro 7, nei successivi scrutini una manciata di voti per Rosy Bindi, Paola Severino, Alessandra Mussolini, Daniela Santanchè. Al quarto scrutinio prese 78 voti anche Annamaria Cancellieri, allora ministro dell'Interno. Ed al sesto scrutinio - dopo aver rischiato una crisi istituzionale oltre che politica - i partiti rieleggeranno Giorgio Napolitano.

Ansa Milena Gabanelli

2015 Nelle votazioni per la presidenza della repubblica del 2015, dove fu eletto Sergio Mattarella, al primo scrutinio Emma Bonino ottenne 25 voti, Luciana Castellina ne ottenne 37.

LaPresse Luciana Castellina