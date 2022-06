Da oggi in circolazione la moneta da 2 euro con Falcone e Borsellino

È una delle foto iconiche del nostro immaginario collettivo: i volti sorridenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due simboli per eccellenza della lotta alla mafia. Da oggi sono incisi su una moneta speciale da 2 euro, coniata per l’occasione nell’anno in cui si celebrerà il trentesimo anniversario dalla loro morte.

L’incisione rimanda alla celebre foto scattata da Tony Gentile, che ebbe la fortuna di ritrarre insieme i due magistrati. Lo scatto risale al 27 marzo 1992, pochi mesi prima dei tragici attentati che posero fine alla loro vita. I due servitori dello Stato si trovavano in un evento pubblico, al palazzo Trinacria di Palermo, nel rione della Kalsa, per la presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del collega Giuseppe Ayala.

Sulla moneta, opera di Valerio De Seta, si ritrova in alto, a forma di arco, la scritta "FALCONE - BORSELLINO". Sotto, le date che segnano l’intervallo trentennale "1992 - 2022", l’anno della scomparsa dei due magistrati e quello di emissione della moneta. Tra di esse è stato inserito l'acronimo della Repubblica italiana "RI". A destra "R", identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, "VdS", sigla dell'autore, Valerio De Seta. A completare la moneta, nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.