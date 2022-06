Giorno della Memoria, Fico e Casellati commemorano le vittime della Shoah a Roma

Nella giornata di oggi dedicata al commemorazione delle vittime della Shoah i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, hanno deposto una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani verso i campi di sterminio. Terminato il rito si sono quindi mossi verso il Parlamento per continuare con le votazioni del futuro presidente della Repubblica.

Alla cerimonia era presente anche la senatrice a vita Liliana Segre.

Ad accogliere le autorità, il presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, e il Rabbino Capo di Roma ,Riccardo Di Segni.

La commemorazione, che vuole ricordare anche le violazioni delle libertà civili e religiose perpetrate in tutto il mondo, continuerà durante la giornata con la consegna di una targa alla presidente Dureghello.

Le parole di Mario Draghi

Sulla giornata è intervenuto anche il Presidente del Consiglio: "Oggi ricordiamo l'orrore dell'antisemitismo e rinnoviamo il nostro impegno collettivo a contrastare ogni tentativo di cancellare la memoria. Ricordare è impegno per il presente, fondazione per il futuro".

Il messaggio di Sergio Mattarella: "La guardia non deve essere mai abbassata"

Il Presidente della Repubblica uscente ha affidato le sue parole per il giorno di commemorazione ad un comunicato: ""La giornata della Memoria, che si celebra oggi in tutto il mondo, non ci impone solamente d i ricordare i milioni di morti, i lutti e le sofferenze di tante vittime innocenti, tra cui molti italiane. Ma ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola. Perché la conoscenza, l'informazione e l'educazione rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere una società giusta e solidale. E, come recenti episodi di cronaca attestano, mai deve essere abbassata la guardia".

Roberto Fico: "Attenzione alta contro l'intolleranza"

Il presidente della Camera ricorda le parole di Primo Levi: " 'Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre'. (...). Memoria innanzitutto come omaggio a tutte le vittime di quel piano criminale che fu la Shoah: ebrei, rom, sinti, omosessuali e disabili, internati militari e oppositori del regime colpiti dalla furia nazista. (...) Memoria, ancora, come monito per l'umanità a tenere sempre alta l'attenzione contro l'intolleranza, l'indifferenza e l'oblio che, ancora oggi, rischiano di alimentare nuovi orrori e nuove atrocità".

Patrizio Bianchi: "La memoria è un atto politico"

Anche il ministro dell'Istruzione ha espresso il proprio pensiero sul Giorno della memoria: "La memoria è un atto politico. E' il modo in cui ricerchiamo la nostra identità collettiva di popolo, paese, Repubblica. E gli atti fondanti di questo paese e della nostra Europa è il momento della Shoah. E' il momento più' buio e lurido della nostra memoria, alla quale però' possiamo opporre le pagine luminose delle nostra costituzione. Quell'art. 2 bellissimo che dice che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali".