Green pass, tabaccai: "Pronti allo sciopero"

La Federazione Italiana Tabaccai ha minacciato di chiudere le serrande, in data da decidere, per protestare contro l'obbligo di controllo del Green pass. "Lo ribadiremo con determinazione al sottosegretario Costa che, ci auguriamo, comprenderà le nostre ragioni", spiega il presidente, Giovanni Risso, aggiungendo: " Se così non fosse lo sciopero sarà inevitabile . Le tabaccherie abbasseranno le saracinesche: capiamo l'importanza del Green Pass come ostacolo al diffondersi dei contagi - continua il presidente del FIT, "ma piuttosto che fare la fila per acquistare un pacchetto di sigarette legali, i clienti potrebbero rivolgersi al mercato clandestino ".

In tabaccheria 13 milioni di italiani al giorno

"Non ne facciamo una questione di principio ma di buonsenso: perché in tabaccheria entrano 13 milioni di italiani al giorno, non solo per comprare sigarette ma - soprattutto - per pagare le bollette, ritirare un pacco o i biglietti dei bus". Secondo la Federazione di categoria si tratta di "clienti che già ora con le regole attuali e date le ridotte dimensioni delle tabaccherie italiane, entrano uno alla volta: come si può non immaginare il caos che l'obbligo di controllo del Green pass porterà?"

Trattative con il governo

"Abbiamo avviato una trattativa con il Governo - conclude Risso - in particolare a breve incontreremo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ha mostrato attenzione alle nostre rivendicazioni".