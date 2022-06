Il clan Spada di Ostia è mafia, lo ha confermato la Cassazione

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto le richieste avanzate della Procura generale confermando l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di 17 esponenti del clan Spada, attivo sul litorale romano. Sostanzialmente immutate le pene inflitte nel processo di secondo grado, i supremi giudici hanno disposto un nuovo processo d'appello solo in relazione all'omicidio di due esponenti di un clan rivale, 'Baficchio' (Giovanni Galleoni) e 'Sorcanera' (Francesco Antonini), commesso il 22 novembre del 2011, di giorno e nel centro di Ostia.

Il processo di appello bis riguarderà Roberto Spada, già condannato in via definitiva per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi, Ottavio Spada detto 'Marco' e Carmine Spada. I ricorsi degli altri imputati sono stati dichiarati inammissibili o rigettati. Il processo nacque dall'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma che portò a 32 arresti il 25 gennaio del 2018.

"La sentenza della Cassazione riconosce in via definitiva lo scenario mafioso che ha a lungo condizionato la realtà di Ostia", ha commentato Giulio Vasaturo, legale di parte civile dell'associazione Libera: "Questa pronuncia consegna alla storia una verità processuale ora intangibile che vale a smentire quanti hanno sin qui minimizzato la presenza e la pervasività delle mafie nella città di Roma".