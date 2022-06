Il Papa scrive al reporter che lo ha ripreso in negozio dischi: "Mi manca camminare per le strade"

Dopo che la sua foto mentre usciva di sera da un negozio di dischi al centro di Roma ha fatto il giro del mondo, Papa Francesco continua a sorprenderci con la "normalità" delle sue azioni. Dopo quell'evento, infatti, il cronista Javier Martinez Brocal, autore dello scoop e direttore dell'agenzia televisiva Rome Reports, ha scritto al Papa scusandosi del clamore, ma rivendicando di aver dato una bella notizia. E Francesco, racconta lo stesso Martinez Brocal, gli ha risposto con una lettera manoscritta: "Grazie per la sua lettera tanto nobile e tanto umana", scrive Francesco. "Però non mi negherà che è stata una 'brutta sorte' (come dice la Signora del Serraglio), dopo aver preso tutte le precauzioni, trovarsi proprio nel luogo dove un giornalista stava aspettando qualcuno nella fila dei taxi. Non bisogna perdere il senso dell'umorismo".

Nella lettera Francesco ringrazia comunque il giornalista "per aver svolto il suo lavoro anche mettendo un po' in difficoltà il Papa". Poi si rivolge al reporter con confidenza, ammettendo: ''quello che mi manca di più è non poter girare per le strade, come facevo a Buenos Aires, camminando da una parrocchia all'altra''.