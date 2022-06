In Campidoglio la camera ardente per David Sassoli, oggi i funerali

Saranno funerali di Stato quelli che si celebreranno oggi alle 12 a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parteciperanno le più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee. Tra questi i Presidenti del Senato Casellati e della Camera Fico, il Presidente del Consiglio Draghi, della Corte costituzionale Coraggio, Ministri e membri del Governo, il governatore della Banca d'Italia Visco. Saranno presenti la presidente della Commissione Ue Von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Michel, la vice presidente vicaria del Parlamento europeo Metsola e alti funzionari del Parlamento europeo, il membro italiano del comitato esecutivo della Bce Panetta.

L'arrivo del feretro è previsto alle ore 11.55. Verranno resi gli onori militari, con l'esecuzione del Silenzio prima di accedere all'interno della Basilica. Saranno ammesse fino a 300 persone, mentre all'esterno sarà allestito un maxi schermo per consentire ai cittadini presenti di assistere al rito funebre. La Santa Messa durerà circa un'ora e dieci minuti. Sarà officiata dall'Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Zuppi e concelebrata dall'Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, dal Vicario generale per la diocesi di Roma Cardinale Angelo De Donatis, dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher, da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta.





Alla camera ardente l'omaggio delle istituzioni e il saluto della politica. Tra le istituzioni il primo ad entrare nella sala della Promotoca, accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, è stato il capo dello Stato Sergio Mattarella, che si è fermato con la famiglia del presidente dell'Europarlamento. Subito dopo è toccato a Mario Draghi e Roberto Fico. Ma in Campidoglio hanno voluto dare l'ultimo saluto a Sassoli anche Nicola Zingaretti e poi Giuseppe Conte, arrivato con Goffredo Bettini. Un attimo prima è stato Massimo D'Alema a mettersi ordinatamente in fila per esprimere il suo cordoglio alla moglie e ai figli di Sassoli. Forza Italia si è presentato con una delegazione composta da Antonio Tajani e i capigruppo Bernini e Barelli: "Sassoli era una persona perbene, leale. Ci univa la stessa passione politica, il rispetto dei ruoli, del Parlamento e dei valori come la centralità della persona", ha spiegato il coordinatore azzurro. Oltre a Stefano Fassina e Dario Nardella, anche Mario Monti ha testimoniato il suo cordoglio alla Protomoteca. E lo stesso, stringendo la famiglia Sassoli, hanno fatto Walter Veltroni e Gianni Letta.

A dare un ultimo saluto al presidente del Parlamento Europeo una delegazione del Pd, Graziano Del Rio, Debora Serracchiani, Matteo Orfini, Enzo Amendola e vari deputati e senatori. Hanno reso omaggio a Sassoli anche Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Ivan Scalfarotto, Luciano Nobili, Ettore Rosato, il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri.

Alla Camera ardente anche i segretari di Pd e Lega, Enrico Letta e Matteo Salvini. "Ho conosciuto David Sassoli come presidente dei conservatori europei e posso dire che era una persona leale che rispettava gli avversari e per questo mi mancherà" ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo aver visitato la camera ardente.

"E' stato doloroso fermarsi davanti al feretro di David Sassoli. Con commozione ho abbracciato la moglie Alessandra e la figlia Livia nella camera ardente allestita al Campidoglio" ha affermato la deputa Pd Laura Boldrini.

Anche il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ha reso omaggio al presidente del Parlamento europeo presso la sala della Protomoteca.

Nel pomeriggio anche il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha reso omaggio a David Sassoli alla camera ardente.

Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha ricordato lo scomparso presidente del Parlamento europeo, dopo essersi raccolto in preghiera davanti al feretro. Bassetti si è fermato qualche minuto con la vedova e i figli del politico e giornalista e ha affermato "David Sassoli è un esempio per la classe politica, perché è un uomo che incarnava il Vangelo e lo traduceva. Pace, solidarietà, apertura nei confronti degli altri, fratelli tutti, questo è stato il suo programma di vita".

I colleghi giornalisti. Oltre alle istituzioni hanno voluto rendere omaggio a Sassoli i colleghi giornalisti come Gianni Riotta, Beppe Giulietta, il segretario nazionale della Fnsi Raffaele Lorusso, Lazzaro Pappagallo dell'associazione Stampa romana, Chiara Geloni, Pierluigi Diaco. Bruno Vespa dopo aver reso omaggio al feretro e salutato i familiari, ha ricordato l'ex collega come un inviato brillantissimo, una persona generosa e un gentiluomo, una perdita gravissima per la politica e per il giornalismo. Monica Maggioni, Marco Frittella, Raffaele Genah, Maria Luisa Busi, Donato Benecenti, hanno reso omaggio all'ex collega del Tg1 David Sassoli, giornalista e volto televisivo prima che politico, schierandosi in picchetto.

Tra le personalità che hanno reso omaggio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, anche il capo della polizia, Lamberto Giannini.

Centinaia le persone in fila, per rendere omaggio non solo a una personalità politica rispettata, ma anche un volto familiare per gli italiani grazie agli anni trascorsi alla conduzione del Tg1.

"Una giornata piena di dolore ma anche di straordinario calore umano. Migliaia di persone in fila in Campidoglio per portare un ultimo saluto a David Sassoli: un affetto sincero per una persona speciale che ci mancherà moltissimo" ha affermato in serata il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La camera ardente è stata aperta al pubblico fino alle 18.

Domani alle 12 i funerali di Stato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.