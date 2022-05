Green Pass con false iniezioni ad Ancona. Cinquanta le ordinanze cautelari

Sono cinquanta le misure ordinanze custodia eseguite dalla Polizia in tutta la provincia di Ancona per indebito rilasciato del Green Pass. L’accusa contestata è corruzione, falso ideologico e peculato commessi in concorso da altrettanti indagati. In carcere un infermiere professionale addetto alle vaccinazioni in un centro vaccinale di Ancona.

Ai domiciliari quattro soggetti considerati gli intermediari per ottenere il Green pass. Per 45 persone è disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla Polizia.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini diverse persone provenienti da varie regioni d'Italia arrivavano ad Ancona per ottenere il Green Pass con finte vaccinazioni. L’infermiere, che lavorava all'interno del box del punto vaccinale nell'impianto sportivo 'Paolinelli', prendeva fiale vuote, fingeva di aver messo la dose e metteva il cerotto. Dalle indagini sarebbe emerso che a chiedere la finta vaccinazione ci sarebbero molti 'No vax'. Le quattro persone ai domiciliari sono accusate di aver fatto da intermediari tra chi voleva il finto vaccino e l’infermiere. Sempre dalle ricostruzioni fatte, chi chiedeva il falso Green Pass avrebbe pagato circa 400 euro.