La mappa dei Grandi elettori: il centrodestra a quota 453, il centrosinistra a 405

Dal quarto scrutinio di giovedì 27 gennaio, il quorum per eleggere il nuovo presidente della Repubblica scende a 505, la maggioranza assoluta dei 1009 Grandi elettori: 630 deputati, 321 senatori e 58 rappresentanti delle Regioni. Questa la mappa delle forze politiche.

Il centrodestra

Lega: senatori 64, deputati 133, delegati regionali 15, totale 212. Forza Italia-Udc: senatori 52, deputati 79, delegati regionali 10, totale 141. Fratelli d'Italia: senatori 21, deputati 37, delegati regionali 6 (5+1 di "Diventerà bellissima"), totale 64. Coraggio Italia-Idea-Cambiamo!: senatori 9, deputati 22, delegati regionali 1, totale 32. Noi con l'Italia, deputati 5. Considerando che da prassi il presidente del Senato, Elisabetta Casellati (Fi-Udc), non dovrebbe votare, il totale del centrodestra è 453.

Il centrosinistra

M5S: senatori 73, deputati 157, delegati regionali 4, totale 234. Pd: senatori 39, deputati 95, delegati regionali 20, totale 154. Leu: senatori 6, deputati 12, totale 18. Considerando che da prassi il presidente della Camera, Roberto Fico (M5S), non dovrebbe votare, il totale del centrosinistra è 405.

Le altre forze politiche

Italia Viva: senatori 15, deputati 29, totale 44. Centro democratico, deputati 6. Maie: senatori 1, deputati 1, totale 2. Azione-Più Europa: senatori 2, deputati 3, totale 5. Totale area centro: 57.

Ex M5S: Alternativa: senatori 2, deputati 16. Gruppo Misto: senatori 23, deputati 24. Totale 65.

Minoranze linguistiche: senatori 4, deputati 4, delegati regionali 2. Totale 10.

Altri senatori: Gianclaudio Bressa e Pier Ferdinando Casini (Gruppo Autonomie), Leonardo Grimani (ex Iv), Rosellina Sbrana (ex Lega). Totale 4.

Altri deputati: Giusi Bartolozzi, Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini (ex Fi), Michela Rostan e Rossella Muroni (ex Leu), Fausto Longo (eletto all'Estero con Pd), Alessandro Fusacchia (ex Più Europa). Totale 7.

Senatori a vita: 6 (Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, Liliana Segre).