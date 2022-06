La prima giornata di votazioni per il Quirinale su Twitter

Episodi non storici

Nell’aula della Camera raccolta in seduta congiunta è andato in crash internet intorno alle ore 19, problema che è durato per circa due ore, con in tilt ovviamente uffici e sala stampa. Il problema probabilmente è stato causato dai troppi utenti collegati a una centralina wifi per collegarsi alla quale non c'era bisogno di password. I commenti tra l’ironico e il sarcastico non possono mancare ovviamente in casi come questi.