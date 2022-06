Lettera di minacce al ministro Orlando

Questa mattina è stata recapitata al ministero del Lavoro una busta con una lettera di minacce, indirizzata al ministro Andrea Orlando, il cui contenuto ora è oggetto delle analisi dei Vigili del Fuoco intervenuti insieme agli agenti dell'ispettorato della Polizia di Stato e al personale sanitario del 118.

La busta è stata aperta da un membro della segreteria che è stato preso in carico dal personale sanitario e messo in isolamento per le analisi di rito degli organi competenti, che saranno effettuate anche sul contenuto della busta. Lo fa sapere il ministero del Lavoro, spiegando che, al momento dell'apertura della lettera, Orlando non era presente negli uffici del ministero.