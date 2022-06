L'invito del Papa a pregare per l'unità dei cristiani: "Siamo pellegrini in cammino"

All'Angelus di questa mattina il Papa ha voluto esprimere la sua vicinanza e portare la sua preghiera "alle persone colpite da forti piogge e inondazioni in diverse regioni del Brasile nelle ultime settimane. Prego in particolare per le vittime, i loro familiari e per coloro che hanno perso la casa. Che Dio sostenga l'impegno di quanti stanno portando soccorso".

Nel corso della funzione di Piazza San Pietro Papa Francesco ha invitato a pregare anche per l'unità dei cristiani. Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che quest’anno propone di rispecchiarsi nell’esperienza dei Magi, venuti dall’oriente a Betlemme per onorare il Re Messia. Papa Francesco ha ricordato come "anche noi cristiani, nella diversità delle nostre confessioni e tradizioni, siamo pellegrini in cammino verso la piena unità e ci avviciniamo alla meta quanto più teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostro unico Signore".