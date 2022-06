Maria Elisabetta Alberti Casellati, la carta che potrebbe sparigliare i giochi del Quirinale

Ieri è stata volutamente tenuta fuori dalla terna di nomi (Pera, Moratti, Nordio) proposti dal centrodestra, forse col preciso obiettivo di non “bruciarla” e provare a trattare sul suo nome alla vigilia della quarta votazione, quando si apriranno davvero i giochi: è Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato (la prima donna) e seconda carica dello Stato, candidata “naturale” al Colle. Che il nome di chi occupa lo scranno più alto di Palazzo Madama si faccia sempre nelle elezioni quirinalizie, non è una novità. Ma che ci sia una strategia precisa di Matteo Salvini per farla succedere a Sergio Mattarella, proponendo un patto a Conte (e Renzi) con precisa contropartita, è un’idea tutt’altro che peregrina.

Che possa farcela, non è però automatico e semplice. La presidente del Senato è infatti ritenuta da più parti come troppo legata a Forza Italia.

Nata a Rovigo da padre partigiano e mamma maestra elementare, Maria Elisabetta Alberti ha studiato legge a Padova e si è poi specializzata in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense. Ricercatrice universitaria e avvocato matrimonialista nella città del Santo, ha sposato il collega Giambattista Casellati, da cui ha avuto due figli, Ludovica e Alvise (direttore d’orchestra).

In Forza Italia sin dalla sua fondazione, è stata eletta per la prima volta in Parlamento nel 1994. Dopo una pausa di cinque anni, torna in Senato nel 2001 e viene nominata vicecapogruppo del partito di Silvio Berlusconi, a cui è molto vicina e per il quale segue, da avvocato, le vicende giudiziarie. Lavora infatti a stretto contatto con l’avvocato Niccolò Ghedini, che come lei esercita a Padova. Sottosegretaria alla Salute dal 2004 al 2006, ricopre la stessa funzione per il ministero della Giustizia dal 2008 al 2011.

Nel 2013, in occasione del voto per la decadenza da senatore del Cavaliere, si veste di nero come tutte le altre senatrici di centrodestra, per protestare contro il “plotone di esecuzione” che espelle Berlusconi dal Parlamento. L’anno dopo è eletta membro laico del Consiglio superiore della magistratura.

Ma forse l’elezione più importante della sua vita, finora, è quella al ruolo che attualmente ricopre: il 24 marzo 2018, in cambio dell’elezione di Roberto Fico alla Camera, l’aula del Senato la elegge presidente, con il numero di voti più alto dal 1987. È la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato.