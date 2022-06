Moda, al via nello studio 5 di Cinecittà la Fashion Week di Altaroma

Moda indipendente e brand emergenti, hub per i giovani talenti e realtà creative indipendenti per incarnare i valori di ripresa e delle prospettive di evoluzione di una città in fermento.

Al via la Fashion Week romana che quest'anno sarà accolta, dal 2 al 4 febbraio, nello studio 5 di Cinecittà, luogo leggendario, legato all'indimenticabile maestro del cinema Federico Fellini. In programma talk, sfilate, mostre e il contenitore dedicato ai designer emergenti e indipendenti che producono in Italia alle prime esperienze nel fashion biz. Un’edizione ancora limitata ai soli addetti lavori, tra buyer e stampa, nel rispetto delle normative anti-covid che vedrà circa 100 designer, tra le nuove promesse del made in Italy, dal vivo e in digitale, grazie alla piattaforma Altaroma Digital Runway.

Attraverso la piattaforma digitale, che per questa edizione si completa di un’app per la connessione da tablet e smartphone e compatibile con tutti i sistemi operativi, sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti in programma, e al tempo stesso, per gli addetti ai lavori, accedere ad aree riservate in cui incontrare e interagire con i designer, anche successivamente alle giornate di calendario, fino alla fine di giugno 2022. La moda si fa ancora una volta cinema, sfilando e trasmettendo dallo studio 5, lo studio icona, quello di Federico Fellini, dove ha girato i suoi film più famosi.

Studio 5 e non solo. Ogni giorno, infatti, a partire dal 2 febbraio negli spazi della Basilica Aemilia nel celebre set di Roma Antica, si potrà visitare Showcase, che conta 79 brand, divisi in tre giorni, in presenza e in contemporanea in digitale, frutto dello scouting e della selezione di quei brand, designer e start-up impegnate in progetti sostenibili, etici e innovativi.

Nell’abside della Basilica, inoltre, si potrà visitare la mostra Startup Fashion Academy, un’esposizione dei progetti degli studenti partecipanti all’omonima scuola d’impresa per giovani designer delle accademie di moda, promossa da Lazio Innova in collaborazione con Altaroma. In calendario anche le proiezioni del Fashion Film Festival Milano Digital Awards, il 2 e 4 febbraio nella Sala Fellini degli Studi di Cinecittà.