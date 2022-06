Nasce la prima enciclopedia di arte contemporanea a livello internazionale

Con 3.600 voci e oltre 400 autori e ricca di illustrazioni esce la prima enciclopedia dedicata all'Arte Contemporanea a livello internazionale. Edita dalla Treccani, è stata presentata ieri al museo MAXXI di Roma. Ha un progetto grafico innovativo e, arricchita da una ricca selezione di immagini, l’opera si propone di catalogare non solo gli artisti, ma anche gli storici dell’arte, i teorici, i critici e i curatori, i galleristi, i mercanti e i dealers, nonché gli architetti, i designer, i registi, i fumettisti, gli stilisti, i poeti e gli scrittori che hanno avuto un significativo dialogo con il mondo dell’arte del nostro tempo.

L’opera si compone di quattro volumi, impreziositi da opere originali e, accanto alle voci sugli artisti, si trovano anche voci di carattere tematico, dedicate ai luoghi in cui l’Arte nasce o viene promossa come i musei, le gallerie, le fondazioni… e non mancano gli approfondimenti sul contesto geopolitico, sulle capitali antiche e nuove dell’Arte, ma anche sui movimenti, le tecniche e le maggiori categorie critiche ricorrenti.

L’ enciclopedia, diretta da Vincenzo Trione e Valeria Della Valle, parte da una analisi di tipo storico e fenomenologico dell’Arte Contemporanea, ma poi ne documenta, nel modo più ampio e inclusivo possibile, tutte le diverse componenti.

Nello specifico, “Arte Contemporanea” raccoglie, in una prospettiva a 360°, il sistema dell’Arte dal 1900 al 2021 e, in ogni volume, è pubblicata un’opera d’arte inedita ispirata all’idea di enciclopedia, di alcune delle maggiori figure dell’arte contemporanea chiamate a rappresentare uno specifico continente: Anish Kapoor l’Asia, William Kentridge l’Africa, Anselm Kiefer l’Europa e Joseph Kosuth l’America. A queste opere si aggiunge, nel primo volume, un portfolio di Shirin Neshat: artista che, da sempre, si muove tra mondi e linguaggi diversi.

La presentazione del lavoro al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo si è inserita nel solco di una collaborazione tra le due istituzioni che, come ha detto il direttore del museo, Bartolomeo Pietromarchi, “Per vocazione storica hanno molti obiettivi in comune” e che, nel 2020, hanno dato vita al progetto Treccani Arte/MAXXI per celebrare il decennale del museo attraverso una produzione dedicata di 10 opere in edizione limitata, commissionate ad altrettanti artisti italiani e internazionali i cui lavori hanno segnato la storia del MAXXI.