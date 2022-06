Papa Francesco e la visita inaspettata in un negozio di dischi a Roma: "Ha passione per la musica"

Bergoglio è salito di fretta in auto per fare rientro in Vaticano tra le grida "Santo Padre, Santo Padre", il negozio - che richiama un'antica bottega con i vinili in vetrina - ha abbassato le serrande. Nel mentre, alle tante domande, l'anziana proprietaria di Stereosound si è limitata a dire: "È stata una visita piena di umanità".

Raggiunta dal Corriere la donna ha dichiarato: "Bergoglio ha passione per la musica, il Santo Padre era già nostro cliente quando era ancora cardinale (di Buenos Aires, ndr) e passava per Roma".

La Sala Stampa Vaticana ha precisato in una nota: "Il Papa ha benedetto i locali di un negozio di dischi a Roma, recentemente ristrutturato, e ricevuto in dono un 33 giri di musica classica".