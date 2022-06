Processo Regeni: domani si torna in aula, nuova udienza davanti al gup di Roma

Per fare chiarezza sull’omicidio di Giulio Regeni, a 6 anni dalla morte del giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016, si torna in aula domani.

La nuova udienza davanti al giudice per l’udienza preliminare di Roma sarà necessaria per decidere se i quattro agenti dei servizi egiziani saranno o meno processati.

I quattro agenti della National security erano già stati rinviati a giudizio, ma lo scorso 14 ottobre la terza Corte d’Assise di Roma aveva dichiarato nullo il decreto.

Il rinvio a giudizio era stato annullato perché secondo i giudici il dibattimento non poteva cominciare perché non si aveva la certezza che i quattro uomini dei servizi segreti egiziani fossero a conoscenza del processo a loro carico.

Ora il giudice per le udienze preliminari, Roberto Ranazzi, dovrà decidere quali misure intraprendere per fare in modo che i quattro 007 siano informati del processo che li riguarda.