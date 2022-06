Putin in videoconferenza con le imprese italiane: "Grandi alleati". Per l'Ue "incontro inopportuno"

Mentre sul confine con l’Ucraina soffiano venti di guerra e la tensione con gli Stati Uniti e gli altri membri della Nato sale alle stelle, il presidente Putin non dimentica gli affari e i dossier economici con i principali partner commerciali della Russia. È di queste ore, infatti, la notizia del meeting organizzato dalla Camera di commercio italo-russa, presieduta da Vincenzo Trani, tra otto ministri del governo di Mosca, più il capo della compagnia petrolifera Rosneft, con diversi rappresentanti di aziende italiane. Al centro dell’incontro, i fitti scambi commerciali tra Italia e Russia.

“Siamo un fornitore affidabile di risorse energetiche per i consumatori italiani”, ha dichiarato Vladimir Putin, collegato in videoconferenza con il meeting. Un incontro con “amici e colleghi” della Federazione russa, ha specificato il presidente, contento per la sostanziale tenuta degli scambi commerciali tra Russia e Italia durante la pandemia.

Il meeting è durato due ore e mezzo (mentre da programma doveva andare avanti solo per un'ora e 30 minuti), sono intervenuti i vertici di 16 grandi aziende italiane e, riferisce Trani, “tutti hanno interagito con il presidente Putin e gli otto ministri presenti”. Oltre al capo del Cremlino e gli esponenti governativi, c'erano da parte russa il numero uno di Rosneft Igor Sechin e l'amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (RDIF), il fondo sovrano della Federazione Russa, Kirill Dmitriev. “Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che le aziende energetiche italiane continuano a collaborare con Gazprom sulla base di contratti a lungo termine e oggi hanno la possibilità di acquistare gas a prezzi inferiori, direi, molto inferiori a quelli di mercato”, ha affermato il capo del Cremlino.

“La Russia - ha aggiunto Putin - vede serie prospettive per espandere la partnership commerciale tra Mosca e Roma in altri settori dell'energia. Le imprese italiane hanno già investito circa 500 milioni di euro nella costruzione di parchi eolici in tre regioni russe: il territorio di Stavropol, a Rostov - nel sud della Russia - e nella regione di Murmansk al nord”.

In 11 mesi del 2021, il commercio bilaterale tra Russia e Italia è cresciuto del 53,8% a 27,5 miliardi di dollari, ha sottolineato Putin: “Penso anche che una volta fatti tutti i calcoli, molto probabilmente questa cifra supererà i 30 miliardi di dollari”. Il portavoce presidenziale Dmitri Peskov, data la delicata situazione geopolitica, ha chiarito di non essere al corrente di appelli da parte del governo italiano alle imprese a non partecipare all'incontro.

Intanto, in serata, da fonti interne della Commissione europea arriva un netto disappunto per la videoconferenza organizzata con Putin e i ministri russi, che viene giudicata "inopportuna". "Specialmente - precisano le fonti a Bruxelles - visto il contesto, dato che la Russia sta intimidendo l'Ucraina e cerca di minare le fondamenta della sicurezza in Europa".





