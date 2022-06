Quirinale, Berlusconi riunisce il partito ad Arcore. Sgarbi: "Presto dirà cosa farà"

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono: per domani è in programma a Roma un vertice di coalizione. In occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria, rendono noto i partiti di centrodestra.

Intanto il Cavaliere ha riunito nelle scorse ore lo stato maggiore di Forza Italia ad Arcore. Dopo la scelta di non scendere a Roma e continuare a seguire da lontano gli sviluppi sulla sua candidatura al Colle, il leader di Forza Italia aveva riunito i suoi a villa San Martino per un vertice ristretto: presenti i capigruppo alla Camera, Paolo Barelli, e al Senato, Anna Maria Bernini, oltre alla senatrice Licia Ronzulli e al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. La delegazione, giunta nella residenza verso l'ora di pranzo, vi era uscita intorno alle 16. Al centro del colloquio, le prossime mosse del Cavaliere (che saranno anche le ultimissime, prima dell’inizio delle votazioni in Parlamento) e l’eventuale scioglimento della riserva sulla sua corsa al Quirinale, come chiesto da Lega e Fratelli d'Italia.

In parallelo, Vittorio Sgarbi - che negli ultimi giorni si è speso in prima persona per verificare se Berlusconi riuscisse a raccogliere i voti sufficienti per essere eletto al quarto scrutinio – intervistato su Radiouno ha detto di aver parlato con il Cavaliere al telefono, precisando che “sta benissimo, il suo umore è formidabile”. Il critico d’arte ha poi aggiunto: “Lui ha vinto, non perché diventerà presidente, ma perché la scelta è nelle sue mani: se indica Draghi, tutti lo seguiranno; se dice Draghi, lui sarà eletto. Se invece indicherà un altro nome, Draghi non sarà eletto, perché la destra non lo voterà più. Credo che entro breve comunque dirà cosa farà”.