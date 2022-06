Chi è Marcello Pera, l'ex presidente del Senato con la passione per la filosofia

Da iniziali posizioni liberali di destra, si sposta progressivamente verso il campo liberaldemocratico , iniziando un’intensa attività di pubblicista presso varie testate nazionali, dal Corriere della sera alla Stampa al Messaggero. Dopo un’ esperienza nel Psi durante gli anni Ottanta, entra in Forza Italia con le politiche del ’94. Il filosofo lucchese fa capo al cosiddetto gruppo “dei professori” (di cui fanno parte, tra gli altri, Pietro Melograni e Lucio Colletti). Assume il ruolo di coordinatore nazionale della Convenzione per la riforma liberale e critica apertamente gli eccessi del giustizialismo di Mani Pulite.

Fino a quel momento, Marcello Pera è stato professore ordinario di Filosofia teoretica , prima a Catania (1989-1992), poi a Pisa, ateneo dove aveva studiato dopo un diploma di ragioniere e impieghi alla Banca Toscana e alla Camera di Commercio di Lucca. Allievo di Francesco Barone, Pera ha contribuito a far conoscere il pensiero di Karl Popper in Italia, esponente di punta del liberalismo e teorizzatore della cosiddetta “società aperta”. Tra i volumi più noti dell’ex presidente di Palazzo Madama, Karl Popper e la scienza su palafitte, pubblicato da Laterza nel 1982.

Se fosse eletto, sarebbe il primo presidente della Repubblica “filosofo”: è Marcello Pera , uno dei tre nomi della “rosa di candidati” proposti oggi durante il vertice di centrodestra. Toscano di Lucca , venerdì prossimo, 28 gennaio, compie 79 anni . Ex presidente del Senato in quota Forza Italia (dal 2001 al 2006), Pera non siede in Parlamento da nove anni. Eppure, il suo impegno politico accanto a Silvio Berlusconi risale al lontano 1994, l’anno della discesa in campo del Cavaliere e della fondazione del partito-azienda.

Nella XIII legislatura, tra il 1996 e il 2001 (era stato candidato al Senato; bocciato all’uninominale, viene ripescato in quota proporzionale) prosegue il suo impegno sui temi della giustizia in Italia: è stato ispiratore della riforma costituzionale sul “giusto processo”, che ha modificato l'articolo 111 della Carta. Ricandidato alle politiche del 2001, vince nell’unico collegio della Toscana andato al centrodestra. Viene eletto presidente del Senato, carica che ricopre per tutta la XIV legislatura. Rimane in Parlamento sino al 2013.

Dopo l’impegno politico, negli ultimi anni è tornato alla sua antica passione, gli studi filosofici, concentrandosi sul rapporto tra storia europea e cristianesimo. Già nel 2004 aveva firmato con l’allora cardinale Ratzinger un libro dal titolo emblematico, Senza radici, seguito nel 2008 da Perché dobbiamo dirci cristiani. Il liberalismo, l’Europa, l’Etica. La tesi di fondo sostenuta da Marcello Pera è che i diversi stati nazionali d’Europa sono accomunati da un grande fattore culturale unitario, che non corrisponde né al Rinascimento né all’Illuminismo, bensì al Cristianesimo. Pera, in particolare, riconduce l’identità culturale dell’Europa ai Vangeli e agli Atti degli Apostoli (le Lettere di San Paolo, oltre ai racconti evangelici, esprimerebbero a suo avviso i concetti posti alla base delle Costituzioni delle nazioni moderne e della stessa Comunità europea: l'eguaglianza fra gli uomini e la solidarietà sociale).

Per il referendum costituzionale del 2016, in seguito alla riforma della Carta fortemente voluta da Matteo Renzi, allora premier, si schiera per il sì.