Berlusconi ai ministri di Forza Italia: "Ancora non ho deciso". Slitta il vertice del centrodestra

Fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica, previsto per lunedì.

In una riunione in video collegamento tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e i vertici del partito, l'ex premier ha detto di non avere ancora deciso se sciogliere o meno la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. I ministri di Forza Italia sono Renato Brunetta (Pubblica amministrazione, il più anziano del Governo), Mariastella Gelmini (Affari regionali) e Mara Carfagna (Sud).

"Mario Draghi deve continuare a fare il presidente del Consiglio, secondo Forza Italia". Lo ha detto Antonio Tajani, secondo quanto si apprende, parlando al vertice di Fi con Silvio Berlusconi e la squadra di governo del partito.

Il vertice dei leader di centrodestra, intanto, è slittato e dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio. Secondo quanto si apprende, anche il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi parteciperà all'incontro.

I contatti politici di ieri

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti ieri al telefono: nel vertice di coalizione, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria, rendono noto i partiti dell'alleanza.

Fonti della Lega, in particolare, sottolineano il “clima sereno e cordiale” della telefonata che Matteo Salvini ha avuto con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “Domani (oggi, ndr) ci sarà il vertice a Roma – precisano nella nota – dove la coalizione si confermerà compatta in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica”.

Mattarella seguirà il voto da Palermo

Il capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato questa mattina a Palermo dove resterà, come apprende l'Adnkronos, per almeno due o tre giorni. Mattarella seguirà, dunque, lunedì le operazioni di scrutinio della prima votazione per il nuovo capo dello Stato. Inoltre, si occuperà da Palermo, come si appende, del trasloco nella nuova casa di Roma, che è previsto per i primi febbraio.

Le altre forze politiche e i Grandi Elettori

Ieri numerosi altri incontri nella giornata politica, in vista della scadenza del Quirinale. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha visto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, mentre il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Lunedì 24 gennaio alle ore 13.15 è convocata l'Assemblea dei Grandi Elettori di Forza Italia-UdC presso l'Auletta dei Gruppi parlamentari della Camera deiDeputati, ingresso Via di Campo Marzio n. 78.

Lunedì alle 14 si riuniranno i grandi elettori di Coraggio Italia alla presenza del Presidente, Luigi Brugnaro, e del vicepresidente del movimento, Giovanni Toti. Lo rendono noto il capogruppo alla Camera, on. Marco Marin, e il capo delegazione al Senato, sen. Paolo Romani, di Coraggio Italia.