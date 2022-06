Quirinale: Fico convoca Parlamento il 24 gennaio alle 15

Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Una convocazione che da stasera è in Gazzetta Ufficiale. "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15, con il seguente Ordine del giorno: Elezione del Presidente della Repubblica", si legge.





"A prescindere da tutto, la legislatura credo che debba proseguire fino al 2023, in questo momento di emergenza l'Italia non credo si possa permettere la campagna elettorale. Nelle prossime due settimane, all'attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l'organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto", assicura Fico.

I precedenti

Fatta eccezione per la prima legislatura repubblicana, quando le Camere si insediarono l’8 maggio e l’elezione per il Capo dello Stato prese il via il 10, nel 1955 i grandi elettori furono convocati l’11 aprile per iniziare a votare il 28; nel 1962 il 10 aprile per il 2 maggio ,21 giorni, un lasso di tempo record probabilmente dovuto anche alla coincidenza con le festività del 25 aprile e del primo maggio; nel 1964 il 6 dicembre per il 16; nel 1971 il 28 novembre per il 9 dicembre; nel 1978 il 18 per il 29 giugno; nel 1985 l’11 per il 24 giugno; nel 1992 il 28 aprile per il 13 maggio; nel 1999 il 28 aprile per il 13 maggio; nel 2006 il 2 per l’8 maggio, nel 2013 il 15 aprile per il 18 , nel 2015 il 14 per il 29 gennaio.