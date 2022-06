Quirinale, Fico leggerà solo cognome durante lo spoglio

Nello spoglio delle schede il Presidente della Camera Roberto Fico darà lettura del solo cognome ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto.

Procederà a leggere nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto. E' quanto emerge al termine della riunione dell'ufficio di presidenza congiunto Camera-Senato.

Voto e spoglio dureranno circa 6 ore

La durata dello scrutinio e dello spoglio della prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica sara' di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'Emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio.

Accesso drive-in camera solo con certificato medico

"Per accedere al seggio speciale allestito in via della Missione servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l'isolamento causa positività al Covid".

Come funziona per i grandi elettori positivi o in quarantena

All'ingresso del drive in - tra via dell'Impresa e via dei Prefetti - sono state poste delle transenne, dove alle 15 arriveranno i grandi elettori, o con mezzo proprio o sanitario. Ad accoglierli un cartello con scritto 'elezione del Presidente della Repubblica'. Subito dopo si trova un banco per permettere l'identificazione dei grandi elettori che voteranno dalla macchina con mascherina Ffp2.

Le schede saranno sanificate e portate nella stessa urna degli elettori che votano nell’Aula. A vigilare sulle procedure ci saranno anche segretari d'Aula e funzionari. Per accedere al seggio speciale allestito in via della Missione servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l'isolamento causa positività al Covid.