Quirinale, la deputata "no vax" Sara Cunial bloccata all'ingresso della Camera

Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, è stata fermata dagli assistenti parlamentari all'ingresso per la Camera di via della Missione, la strada che costeggia Montecitorio. L'ex parlamentare del Movimento 5 stelle non può partecipare alla prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica perché non è in possesso del green pass semplice, indispensabile per entrare alla Camera. Non potrà votare neppure nella postazione riservata ai grandi elettori positivi o in quarantena allestita nel parcheggio della Camera.

La deputata Cunial nel frattempo sta provando invano di ottenere il permesso di votare per il presidente della Repubblica nel seggio speciale per elettori positivi o in quarantena.

La deputata no vax ed ex M5s non può accedere a Montecitorio per i divieti vigenti contro cui, settimane fa, ha perso il ricorso. Non può accedere neanche al seggio drive in perchè è destinato solo a chi si trova in isolamento certificato.

Cunial è accompagnata dall'avvocato Edoardo Polacco. "I un problema politico non sanitario - ha protestato Davide Barillari consigliere regionale del Lazio, già accanto a Cunial in altre iniziative di protesta -. Un parlamentare non può votare, una persona sana non può votare alle prossime elezioni, gli italiani non voteranno senza green pass, questa è la prova.Llei deve contagiarsi per entrare... credo solo lei sia in queste condizioni".

Intercettata dai cronisti, la deputata Sara Cunial ha dichiarato: "Contro di me c'è un abuso ad personam".

"Mi è stato negato l'accesso alla Camera. Sicuramente quereleremo chi ci ha detto di no e il presidente della Camera, Roberto Fico. Siamo in presenza di un abuso e di una dittatura". "Questa è una norma contro la sottoscritta - ha aggiunto - abbiamo chiamato i Carabinieri e siamo pronti ad invalidare l'elezione del Presidente della Repubblica". "Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di quanto è accaduto. Al momento è tutto verbale, siamo alla follia".