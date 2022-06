Il centrodestra vota Casellati. Pd, Italia Viva e M5S si astengono e disertano incontro con Salvini

Si è aperta nell'aula della Camera la seduta per la quinta votazione sull'elezione del presidente della Repubblica. Da oggi, per decisione della conferenza dei capigruppo congiunta di Camera e Senato, le votazioni saranno due al giorno. Il secondo scrutinio di oggi inizierà alle 17 (se lo spoglio del voto delle 11 terminerà entro le 15,30). Da domani sono previsti scrutini alle 9.30 e alle 16,30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo congiunta presieduta dal presidente della Camera, Roberto Fico.

Molta è l'incertezza che regna su questo voto, con il quorum sempre a maggioranza assoluta di 505 voti.

Il centrodestra ha annunciato che porterà in aula il nome della presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha preso posto accanto al presidente della Camera Roberto Fico al banco della presidenza quando la quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica era già in corso.

Pd, M5s e Leu hanno deciso di non rispondere alla prima chiama per l'elezione del Presidente della Repubblica in questa quinta votazione. "Il centrodestra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'elezione del Presidente della Repubblica'', scrivono in una nota congiunta Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza al termine del vertice Pd, M5S, Leu.

''Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello stato, peraltro annunciata a un'ora dalla quinta votazione, un grave errore'', aggiungono i leader. ''Per il rispetto che si deve alle istituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula ''presente non votante'', concludono.

I leader di Pd, M5s e Leu, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno disertato l'incontro proposto da Matteo Salvini.

Alla seconda chiama i senatori di Pd, Leu e M5s si sono astenuti, mentre quelli di Iv non hanno partecipato al voto.

Come già avvenuto in occasione della seconda chiama dei senatori, anche i deputati di Pd, M5s, Leu si sono astenutio nel quinto scrutinio, già alla prima chiama. La formula è sempre la stessa: si risponde all'appello nominale ma non si ritira la scheda e si comunica la propria astensione.

Salvini: "Casellati è la migliore scelta possibile dopo Mattarella"

Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio. "La scelta più alta più terza e meno politica - aggiunge -. La maggior parte dei Senatori hanno detto che è la miglior presidente del Senato e quindi miglior Presidente della Repubblica". "Abbiamo fatto una proposta, la massima possibile dopo Mattarella, che ha più volte ripetuto che non sarà disponibile. Un gradino subito sotto c'è la seconda carica dello Stato. Ricordo che ottenne il 75 per cento dei voti dei senatori".

"Non c'è una figura istituzionale superiore tolto Mattarella, che la Repubblica può esprimere, in più la presidente Casellati è una donna. Perché deve essere divisiva? E si è messa generosamente a disposizione", ha continuato il leader della Lega che ha rilanciato la proposta di un nuovo vertice di maggioranza a Pd-M5 e Leu.

"Spero che nel pomeriggio si possa fare quello che non si è fatto stamattina, io sto cercando di parlare con i miei colleghi segretari di partito, per il bene del paese", ha detto dopo il no ricevuto al suo invito a un incontro in mattinata con Enrico Letta, Roberto Speranza, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. "Se mi convinceranno che Casellati non ha titoli vedremo, lo facciano, io sono deluso dalla fuga che hanno fatto, spero di avere occasione di discutere", aggiunge. "Per me - conclude - Casellati è il meglio"

Conte: "Casellati? Atto di forza"

"Noi non partecipiamo a questo atto di forza, a queste conte sulle cariche istituzionali. Noi non parteciamo ad una conta, è una forzatura istituzionale, sono 3 giorni che lavoriamo a un metodo che è anche difficile definire". Così il leader M5s Giuseppe Conte all'uscita dalla Camera che aggiunge: "Ieri ho messo a disposizione la mia capacità di mediazione, non ho fatto incontri non trasparenti, nè inciuci nè caminetti".

Il centrodestra vota compatto Casellati

L'annuncio è arrivato dopo il vertice di questa mattina nel corso dell'assemblea dei grandi elettori Fi-Udc dal coordinatore nazionale del partito degli azzurri, Antonio Tajani che su Twitter ha scritto: "Oggi il centrodestra unito voterà per Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Una donna ma soprattutto una figura istituzionale di alto profilo".

In mattinata si sono tenuti i vertici del centrosinistra allargato (M5s-Pd-Leu) e del centrodestra (Lega-Fi-Fdi-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Udc) per annunciare per bocca di Matteo Salvini - leader del partito con maggiori grandi elettori all'interno dello schieramento - il nome della persona su cui effettuare la conta fra la decina messa in campo da lunedì a oggi.

Dalle 8.30 si sono riuntite le assemblee di tutti gruppi parlamentari di grandi elettori, a partire da Italia Viva di Matteo Renzi che non partecipa a vertici di nessuno dei due schieramenti.

Letta: "Chiederemo di aumentare le votazioni almeno a due al giorno"

Il Pd, M5s e Leu hanno deciso di non rispondere alla prima chiama per l'elezione del Presidente della Repubblica in questa quinta votazione. Così anche Italia Viva.

"Presentare un nome per la quinta votazione? Ne discuteremo". Così il segretario del Pd Enrico Letta aveva risposto ai giornalisti entrando al vertice di centrosinistra con i leader e capigruppo dem, di M5s e Leu.

"Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi della strategia che hanno seguito loro, siamo stati portati in giro per tre giorni", così Letta ha commentato le ipotesi avanzate dal centrodestra. E ancora: "Abbiamo sempre lavorato per l'unità. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l'obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese".