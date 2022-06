Quirinale, il quarto scrutinio non basta: vincono gli astenuti (441). Salvini: "Il giorno è domani"

Tra i voti nel quarto scrutinio spunta il nome del direttore d'orchestra Riccardo Muti. Voti anche per Giuliano Amato e per la Guardasigilli Marta Cartabia, nome indicato da Azione. Spuntano voti anche per l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, per l'ex segretario del Pd, Walter Veltroni e per il ministro leghista, Giancarlo Giorgetti. Un voto anche per lo storico Alessandro Barbero, per la M5s Paola Taverna. Preferenze anche per Pierluigi Bersani, per Mario Segni, Pierluigi Castagnetti. Rispetto ai precedenti tre scrutini, il numero dei voti dati a personalità che sono al di fuori del mondo della politica e delle istituzioni, risulta essere molto inferiore.

E' ancora fumata nera, la quarta, nella votazione per eleggere il capo dello Stato. Lo scrutinio ha fatto registrare 166 voti per il presidente uscente, Sergio Mattarella (ieri si era fermato a 125). Votati anche Di Matteo con 56 preferenze, Casini 3, Belloni 2 e Cassese 1.

Cassese: "Le cariche non si sollecitano né si rifiutano"

"Le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano...". Lo ha detto Sabino Cassese, a Rainews24, a proposito di una sua eventuale 'candidatura' al Quirinale. A proposito di un eventuale bis di Sergio Mattarella, per Cassese, "la Costituzione non prevede ma non impedisce la rielezione. Il presidente Mattarella ha espresso la sua opinione, credo che vada rispettata". Per quanto riguarda una eventuale elezione di Mario Draghi, ha sottolineato, "vi sono stati precedenti di passaggi, ma non così immediati", però "è una cosa perfettamente legittima".

Salvini: "Confido domani sia la giornata buona"

"Ho passato un pomeriggio di lavoro e di incontri sulle persone da proporre. Io considero di eleggere domani un presidente della Repubblica. Si vota domani e il mio obiettivo è dare agli italiani una risposta domani e vedere miei figli dopodomani. Sono fiducioso e ottimista, confido che domani sia la giornata buona".

"Offriremo proposte di altissimo livello. Voglio risolvere la questione bene, in fretta, col più ampio consenso. i no li lascio ad altri. Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero raccolgano il sì di tutti. Mi si chiedono personalità al di fuori della politica, senza tessere in tasca, apprezzate a livello nazionale e internazionale". Lo dice Matteo Salvini, fuori da Montecitorio. "Ho fatto un pomeriggio di incontri su persone su cui andare a proporre", aggiunge.

Che segnale sono i voti per Sergio Mattarella? "Di stima per il lavoro fatto, ma ha già più volte ribadito di non essere disponibile".